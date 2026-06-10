STIE rinnova la flotta: 15 nuovi autobus ibridi per una mobilità più sostenibile, sicura e inclusiva

Guardare al futuro con un’attenzione concreta all’ambiente è l’obiettivo della nuova iniziativa di STIE, che continua il proprio percorso di innovazione e sostenibilità attraverso l’introduzione di 15 nuovi autobus ibridi.

L’investimento complessivo è pari a 3,6 milioni di euro e riguarda veicoli E6 Mild Hybrid della Otokar, progettati per sostituire i mezzi di classe ambientale EEV attualmente in circolazione. La nuova flotta rappresenta un passo significativo verso la riduzione delle emissioni e il miglioramento dell’efficienza del trasporto pubblico locale.

I nuovi autobus sono dotati di tecnologie avanzate per la sicurezza e il comfort dei passeggeri e degli operatori: sistemi di videosorveglianza, AVM e AVL per il monitoraggio della flotta, telecamere frontali, indicatori di percorso di ultima generazione, diffusione vocale interna ed esterna, oltre alla frenata automatica di emergenza. A questi si aggiungono dispositivi di assistenza intelligente alla guida, come il controllo della velocità, il rilevamento degli ostacoli in retromarcia, il riconoscimento della segnaletica stradale e i sensori per il rilevamento della stanchezza del conducente. Tutti i mezzi sono inoltre dotati di pedane per l’accesso delle persone con disabilità, in un’ottica di inclusione e accessibilità.

I nuovi veicoli saranno impiegati nei servizi di trasporto nel Comune di Rho e nelle aree del milanese, andando a sostituire circa il 70% della flotta attuale, con un significativo miglioramento in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza operativa.

Il presidente di STIE, Pierluigi Zoncada, ha sottolineato come l’investimento rappresenti un passo decisivo nella trasformazione energetica del trasporto pubblico, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Anche Otokar evidenzia il valore del progetto, descrivendo i nuovi mezzi come una soluzione concreta per ridurre consumi ed emissioni senza compromettere prestazioni e affidabilità, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore.

Sul piano istituzionale, Regione Lombardia ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, inserendola nel più ampio processo di rinnovamento del trasporto pubblico locale e di transizione ecologica. Anche l’amministrazione comunale di Rho ha accolto positivamente l’arrivo dei nuovi autobus, sottolineando i benefici in termini di sicurezza, accessibilità e qualità del servizio.

Infine, STIE ha annunciato l’intenzione di rafforzare il proprio organico con nuove assunzioni di autisti, offrendo percorsi di formazione dedicati e contratti a tempo indeterminato, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità del servizio sul territorio.

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