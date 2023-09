Trasporto pubblico, Siemens sostiene l’espansione dell’infrastruttura di ricarica degli e-bus in Germania

Siemens ha ricevuto due importanti ordini per realizzare l’infrastruttura di ricarica per autobus elettrici (e-bus) in due città della Germania. Ad Amburgo, Siemens supporterà nuovamente la Hamburger Hochbahn AG, una delle più grandi aziende di trasporto pubblico tedesche, nel raggiungimento del suo obiettivo di gestire una flotta di autobus completamente priva di emissioni entro il 2030. A Saarlouis, Siemens consentirà la transizione graduale agli autobus elettrici per Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis (KVS GmbH). I progetti comprendono la pianificazione, l’installazione dell’infrastruttura di ricarica e l’integrazione nella rete di media tensione. A ciò si aggiungono contratti di manutenzione pluriennali. Nella sola Amburgo, l’eliminazione di tutti gli autobus alimentati a diesel consentirà di risparmiare circa 66.000 tonnellate di CO2 all’anno.

“L’elettromobilità è una delle leve più importanti per ridurre le emissioni di gas serra. Siamo lieti di fornire una tecnologia di ricarica all’avanguardia e soluzioni software efficienti per rendere questa transizione facile ed economicamente interessante per gli operatori di flotte di autobus”, ha affermato Markus Mildner, CEO di eMobility presso Siemens Smart Infrastructure. Secondo l’Agenzia federale tedesca per l’ambiente, nel 2021 il settore dei trasporti ha rappresentato il 19,4% delle emissioni totali di gas serra in Germania. Nell’emendamento alla legge sulla protezione del clima, il governo tedesco riafferma il suo obiettivo di rendere la Germania neutrale in termini di gas serra entro il 2045. In questo contesto, la trasformazione del trasporto pubblico locale a favore di sistemi rispettosi del clima sta guadagnando uno slancio significativo.

Hamburger Hochbahn AG è una delle più grandi aziende di trasporto pubblico della Germania, che trasporta oltre 1,2 milioni di passeggeri al giorno su quattro linee della metropolitana e 119 linee di autobus.

In seguito a una decisione del Senato di Amburgo, dal 2020 la Hamburger Hochbahn AG acquista esclusivamente autobus elettrici e si è posta l’obiettivo di gestire una flotta di autobus completamente priva di emissioni entro il 2030. Dal 2021 al 2023, Siemens ha attrezzato con successo due carport presso la Deposito degli autobus di Alsterdorf con un totale di 141 punti di ricarica SICHARGE UC nonché tecnologia a media e bassa tensione, compresi quadri a bassa tensione SIVACON S8. A ciò si aggiunge l’implementazione di un concetto di ventilazione ad alta efficienza energetica con condotti dell’aria separati per i volumi di aria calda e fredda, che aumenta notevolmente il risparmio energetico durante la ricarica.

Nel marzo 2023, Siemens ha ricevuto un ordine da Hamburger Hochbahn AG per attrezzare il deposito degli autobus di Harburg II per la ricarica DC della sua crescente flotta di autobus elettrici. A tal fine, su cinque corsie verranno installati complessivamente 20 punti di ricarica SICHARGE UC di ultima generazione, ciascuno con una potenza nominale di 150 kW. Siemens creerà la pianificazione operativa e di implementazione in base alle specifiche di pianificazione del cliente. I caricabatterie saranno montati all’aperto insieme a un sistema di tralicci che attraversa le corsie degli autobus con tecnologia di connessione CCS standard. L’ambito del progetto comprende anche la consegna, l’installazione e la messa in servizio di una stazione di trasformazione per l’integrazione nella rete di media tensione, nonché la tecnologia di comunicazione necessaria per l’integrazione nel sistema di ricarica e di gestione dei depositi della Hamburger Hochbahn AG.

Un contratto di manutenzione e assistenza quinquennale garantisce la necessaria disponibilità dell’infrastruttura di ricarica. L’ampliamento e la riconversione del deposito avverranno nel corso delle operazioni in corso. La messa in servizio è prevista per l’inizio del 2024.

Inoltre, Siemens sta collaborando con Hamburger Hochbahn AG per implementare requisiti avanzati per ottimizzare la gestione della rete e dell’infrastruttura di ricarica per i depositi. Inoltre, ci sono già considerazioni per consentire flussi di energia bidirezionali a lungo termine.

Attualmente la Hamburger Hochbahn AG dispone di più di 250 autobus elettrici a batteria, compresi autobus snodati con una lunghezza di 18 metri, spazio per più di 130 passeggeri e un’autonomia minima di circa 250 chilometri senza soste per la ricarica.

A Saarlouis, una città nella Germania occidentale, Siemens consentirà la transizione graduale agli autobus elettrici per Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis (KVS GmbH). Ciò comporta la graduale riconversione del deposito degli autobus della KVS GmbH. Nella prima fase Siemens installerà l’infrastruttura di ricarica per 20 veicoli. A questo scopo verranno installati 20 punti di ricarica SICHARGE UC di ultima generazione, ciascuno con potenza nominale di 150kW, e 20 dispenser. L’infrastruttura di ricarica sarà collegata all’infrastruttura della rete elettrica tramite una stazione di trasferimento della rete da 12 kV, apparecchiature di distribuzione a media tensione da 12 kV, stazioni di trasformazione e apparecchiature di distribuzione a bassa tensione. Siemens si occuperà della consegna, dell’installazione, compresi i lavori di ingegneria civile, e della messa in servizio. A ciò si aggiunge un contratto di manutenzione della durata di cinque anni.

La prima fase di conversione dovrebbe essere completata entro la primavera del 2024. In una fase successiva offrirà il potenziale di espansione a 70 autobus. L’area di servizio della KVS GmbH copre il distretto di Saarlouis, un’area di trasporti con una popolazione di circa 200.000 abitanti. Altre linee portano alle città e ai distretti vicini e in alcuni casi attraversano il confine con la Francia.