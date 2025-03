Trasporto locale, scintille Natale (Pd)-Barbieri (Orgoglio Genova): "Persi tre anni", "Il dem parla senza conoscere le cose"

Botta e risposta tra Davide Natale, segretario Pd Liguria e consigliere regionale, e Federico Barbieri, coordinatore genovese di Orgoglio Liguria, sul tema del trasporto pubblico locale nelle città di Genova e La Spezia. “Il destino delle società di trasporto pubblico di Genova e La Spezia - sostiene l'esponente dem in una nota - sono nelle mani del Ministero dell’Ambiente. Al momento della sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra Regione Liguria e i Comuni di Genova e La Spezia per l’assegnazione delle risorse stanziate dal Governo Draghi per il miglioramento della qualità dell’aria delle due città, avevamo proposto che parte di quelle somme fossero destinate, da subito, al potenziamento del Trasporto Pubblico utilizzando tutte le opportunità fornite dal Ministero (acquisto di abbonamenti, gratuità nelle ore di morbida e integrazione trasporto privato e pubblico). Le due amministrazioni locali, con il sostegno regionale, hanno previsto esclusivamente il finanziamento della rottamazione delle vecchie automobili, misura che si è rivelata un vero fallimento in quanto un terzo di quelle somme sono rimaste inutilizzate. Ora i comuni, con grave ritardo, provano a porre rimedio, chiedendo al Ministero una possibile rimodulazione del finanziamento prevedendo di destinare la parte residuale al trasporto pubblico. Il Ministero, come confermato dall’assessore rispondendo alla mia interrogazione che chiedeva lumi sulle risorse destinate al miglioramento della qualità dell’aria, non ha ancora validato il piano e quindi è tutto fermo".

"Si sono persi tre anni, le aziende di trasporto potevano avere soldi per fare investimenti e per aumentare il numero di passeggeri ma Peracchini e Bucci si sono voluti vestire da novelli Babbo Natale e distribuire i soldi per comprare auto nuove, peccato che la misura si è rivelata insufficiente e male organizzata. Ancora una volta sono i cittadini a pagare le conseguenze del malgoverno del centrodestra” conclude Natale.

A stretto giro la replica di Federico Barbieri, consigliere comunale genovese e coordinatore di Orgoglio Genova: "Il consigliere Natale di trasporto pubblico ne sa meno della sua candidata sindaco. Ed è tutto detto. Tanto per provare a fare un po’ di polemica, il segretario regionale del Pd lamenta il fatto che a Genova e Spezia le aziende di trasporto pubblico avrebbero dovuto usare fondi ministeriali per prevedere gratuità sul servizio nelle “ore comode”. Persino Silvia Salis da Roma sa che a Genova tutti i cittadini della Città Metropolitana, cioè della provincia, viaggiano gratis su tutta la metro e su tutti gli impianti verticali (ascensori e funicolari). Che tutti gli under 14 e gli over 70 viaggiano gratis su tutti i mezzi Amt, bus compresi. Che è stata varata una fortissima scontistica per studenti e fasce di utenti a basso reddito. Il consigliere Natale auspicava gratuità e sconti per incentivare l’uso del mezzo pubblico. Non sapendo che ciò è già stato fatto dal centrodestra, non può neppure sapere che Amt, grazie a queste iniziative, ha registrato un incremento di passeggeri superiore all’11% a bordo dei bus, oltre il 40% su metro e impianti verticali; del 135% per quanto riguarda gli abbonati annuali, passati da 78.000 a 184.000; e del 636% per gli abbonati annuali under 14 e over 70, passati da 12.000 a 88.300. Restiamo in attesa della prossima figuraccia del disinformatissimo consigliere regionale".

