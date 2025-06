Trasporti, Pd e M5S: "Proposto tavolo interregionale permanente"

“Partendo dalle problematiche legate alla chiusura estiva del Ponte di Bressana, come M5S abbiamo suggerito l’istituzione di un tavolo interregionale Piemonte-Liguria-Lombardia, proponendo in tutte e tre le Regioni una sottocommissione permanente che possa affrontare il tema prioritario del trasporto pubblico per lavoratori, studenti e turisti. La proposta è stata accolta favorevolmente sia dai comitati e dalle associazioni dei pendolari, sia dalla Commissione. È chiaro che questo strumento di confronto darebbe a tutte le categorie interessate l’opportunità di avere un quadro reale dei problemi legati alla mobilità, permettendo una partecipazione attiva sia dei cittadini che delle attività produttive e imprenditoriali dei territori interessati. Guardando oltre lo steccato, proporrò che la sottocommissione venga allargata anche all’Emilia-Romagna e alla Toscana, chiamate in causa per la tratta La Spezia-Parma via Pontremoli, interessata da frequenti interruzioni per lavori o guasti sulla linea con frequenti disservizi a chi si deve spostare tra una regione e l’altra per lavoro, studio o mobilità sanitaria passiva”. Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano a margine dell’odierna seduta in III Commissione.

Anche il Pd di Liguria, Lombardia e Piemonte sottolinea la necessità di un coordinamento interregionale: ”I lavori di manutenzione del ponte sul Po a Bressano stanno portando problematiche per chi deve recarsi da Genova a Milano e viceversa e chi da Novi Ligure e Alessandria gravitano su Genova. Anche su sollecitazione delle associazioni dei pendolari, chiediamo di aprire un tavolo interregionale tra Piemonte, Lombardia e Liguria per affrontare le problematiche inerenti ai collegamenti tra le tre regioni coinvolgendo anche chi rappresenta gli utenti. Tre regioni collegate indissolubilmente da interessi culturali, turistici e lavorativi che hanno bisogno di collegamenti capaci di assicurare la possibilità di raggiungere le diverse destinazioni in maniera puntuale. Basta proclami, servono decisioni e risposte concrete ai cittadini”. Così in una nota congiunta Davide Natale (segretario PD Liguria), Silvia Roggiani (segretaria PD Lombardia), Domenico Rossi (segretario PD Piemonte).

