Trasporti marittimi: il gruppo Cosulich entra nella società vicentina Ciscato e si espande a Nordest

Il Gruppo Fratelli Cosulich, attivo nel settore dei trasporti marittimi internazionali, entra nella compagine sociale di Ciscato & Company S.r.l., un'azienda logistica con sede a Vicenza.

Lorenzo Momigliano, General Manager del Gruppo Fratelli Cosulich, illustra l'operazione: “Le attività di Ciscato & Company rappresentano una sinergia perfetta con il nostro attuale portafoglio di servizi e la nostra tangibile volontà di crescere in quest’area dopo le recenti operazioni portate a termine. Siamo entusiasti di poter integrare le operazioni di Ciscato & Company nel nostro sistema del Gruppo Fratelli Cosulich e crediamo che questa collaborazione porterà ad ulteriori opportunità per entrambe le aziende. Siamo onorati di continuare ad avere il signor Ciscato a bordo, e lavoreremo a stretto contatto per garantire una collaborazione fluida e positiva mettendo a frutto il suo profondo legame con i clienti e il settore. Legami e professionalità ci offriranno una base solida per il futuro.”

Ciscato & Company S.r.l. è stata fondata nel Dicembre 1986 ed è attiva nel settore dei trasporti marittimi internazionali da oltre tre decenni. Dalle sue origini, la società offre e gestisce un servizio marittimo convenzionale dal Nord Adriatico al Regno Unito. Questo servizio ha permesso di consolidare relazioni continuative con molte tra le maggiori aziende siderurgiche italiane e britanniche come pure con gli operatori di numerosi porti nel Regno Unito ed Irlanda.

Ciscato & Company S.r.l., con il proprio collaudato team, opera regolarmente anche nelle spedizioni export destinate all’area Mediterranea, Turchia e Nord Africa. Offre spedizioni via container per l’Oriente, Africa ed Americhe. Propone e gestisce soluzioni per la spedizione di colli eccezionali e project cargo in Europa, Nord e Sud America. Da parecchi anni offre servizi all’importazione per prodotti siderurgici con svuotamento contenitori, sdoganamento e distribuzione sul territorio nazionale.

Questa nuova collaborazione con Ciscato & Company è maturata dalla comune volontà di costruire sinergie che vanno a rafforzare la posizione del Gruppo Fratelli Cosulich nella regione del Nord Est, condividendo e portando avanti le competenze e la professionalità costruite servendo al meglio i clienti dell'industria siderurgica e altri settori strategici. I fondatori di Ciscato & Company rimarranno inizialmente azionisti, mantenendo ruoli operativi e di leadership all'interno dell'azienda.

Enzo Ciscato, Fondatore e Managing Director della Ciscato & Company S.r.l. afferma: “Negli ultimi anni abbiamo avuto l’occasione di gestire varie collaborazioni operative con il Gruppo Fratelli Cosulich maturando ottime relazioni con il management, apprezzandone le competenze. Con lo sguardo al futuro è nata spontaneamente l’idea di intraprendere questa relazione che potrà dare continuità e sviluppo ai servizi che abbiamo fino ad oggi sviluppato. Siamo certi che Ciscato & Company e Fratelli Cosulich, insieme, potranno continuare a proporre, sviluppare e fornire ottimali soluzioni di trasporto ai clienti storici ed ai nuovi con i quali avremo piacere di iniziare a collaborare".



Il Gruppo Fratelli Cosulich ha sede legale a Trieste e base operativa a Genova. È presente nelle principali città italiane con proprie sedi e, a livello internazionale, con sedi a Hong Kong, Singapore, Cina, Vietnam, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Regno Unito, Irlanda, Monte Carlo, Portogallo, Brasile, Stati Uniti e Nuova Zelanda. Il gruppo è oggi composto da più di 130 aziende. Ha realizzato un fatturato di circa 2,2 miliardi di euro nel 2022 e impiega circa 2.500 persone in tutto il mondo.