Trasporti green, a settembre il lancio di un treno merci a idrogeno per porti e interporti

E' previsto per questo settembre il lancio da parte di Sitav S.p.a di un nuovo prototipo di treno merci alimentato a idrogeno.

"Abbiamo sviluppato un progetto che ha portato ad un prototipo, ad oggi in fase di ultimazione. - spiega Antonio Ghiglia, presidente Sitav S.p.a - "un progetto iniziato 5 anni fa che verrà perfezionato ad aprile, a settembre verrà presentato al grande pubblico durante l'Expo Ferroviario 2025 di Milano. Si tratta di una locomotiva pensata per essere utilizzata negli scali logistici, come porti e interporti, ossia tutti quei luoghi dove la linea ferroviaria non puo' essere elettrificata. Per questo era necessario che il mezzo sia autoalimentato"

Cos'è SITAV - Nato oltre 40 anni fa nel comune savonese di Cairo Montenotte, Sitav S.p.a. è un gruppo industriale che si occupa di manutenzione e correttiva su locomotori elettrici e carrozze presso gli impianti di Trenitalia.

Evento - Questa mattina, il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti - DIME dell'Università di Genova ha proposto una tavola rotonda proprio sul tema dell'idrogeno per affrontare diversi aspetti: il quadro normativo, le recenti prospettive sul contributo dell’idrogeno alla diversificazione energetica, l'idrogeno come strumento di indipendenza energetica, le applicazioni nei settori ferroviario, stazionario e logistico, la sostenibilità industriale, economica e geopolitica e un confronto tra soluzioni diverse per l'efficientamento energetico.

Flavio Tonelli, professore Unige di Impianti Industriali meccanici - "E' il momento per la Liguria e per l'Italia di fare chiarezza sulle potenzialità e opportunità dell'utilizzo dell'idrogeno. Probabilmente un utilizzo a 360 gradi non è ancora fattibile in tutte le realtà industriali, tuttavia ci sono delle nicchie, come quelle del porto e della logistica e del trasporto ferroviario, in cui l'idrogeno puo' giocare un ruolo interessante"

Ansaldo Green Tech - Protagonista all'incontro di oggi anche Ansaldo Green Tech, rappresentato dall'a.d. Olcese: "Parliamo di un'economia di idrogeno che si sta sviluppando solo ora, un'economia che va espansa per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Commisione Europea, ovvero la produzione di 10 milioni di tonnellate di idrogeno entro il 2030"

Unige - Aggiunge Patrizia Perego, preside della Scuola Politecnica dell'Unviersità di Genova: "La nostra scuola, da sempre impegnata nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, considera l'idrogeno una delle sfide strategiche per la transizione energetica, un ambito in cui la collaborazione tra istituzioni, industria e mondo accademico è fondamentale per affrontare con successo le sfide globali"

