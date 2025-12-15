GoVolta, nuova compagnia ferroviaria olandese, lancerà treni intercity diretti Amsterdam-Amburgo e Berlino nel 2026

GoVolta, una nuova compagnia ferroviaria internazionale olandese, lancerà treni intercity diretti da Amsterdam ad Amburgo e Berlino nel 2026. Si tratta di collegamenti nuovi e convenienti, con un posto a sedere garantito per ogni passeggero, una carrozza lounge a bordo e classi comfort chiaramente definite. A partire da dicembre 2026, la rete sarà ampliata con un collegamento giornaliero tra Amsterdam e Parigi.

“Abbiamo notato che molte persone vorrebbero prendere il treno, ma spesso finiscono per volare o guidare perché è troppo costoso o troppo complicato”, afferma Maarten Bastian, co-fondatore di GoVolta.

“Con GoVolta, lo rendiamo molto semplice: biglietti convenienti e un posto a sedere sempre garantito. Offriamo anche soggiorni in città già pronti. Quindi prenoti direttamente il tuo hotel, solo che ora salirai sul treno invece che sull’aereo.”

Il primo treno per Berlino partirà il 19 marzo 2026, il primo treno per Amburgo il 20 marzo 2026.

Fin dall’inizio, GoVolta opererà:

Amsterdam–Berlino: 3 volte a settimana (martedì, giovedì, domenica)

Amsterdam–Amburgo: 3 volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì)

A partire dall’estate 2026, entrambe le tratte saranno potenziate e convertite in un servizio giornaliero.

La tratta per Berlino parte da Amsterdam e ferma ad Amersfoort, Deventer, Hengelo, Bad Bentheim, Osnabrück e Hannover. Anche la tratta per Amburgo parte da Amsterdam e ferma ad Amersfoort, Deventer, Hengelo, Bad Bentheim e Brema.

A partire da dicembre 2026, un collegamento giornaliero Amsterdam-Parigi sarà aggiunto come ulteriore passo nell’espansione della rete.

I biglietti sono disponibili a partire da 10 € a tratta nella fascia di prezzo più bassa. Il prezzo medio del biglietto per Amsterdam-Berlino è di circa 30 € a tratta, notevolmente inferiore all’offerta attuale.

“Se chiedi informazioni sui treni internazionali, senti sempre la stessa storia”, afferma Hessel Winkelman, co-fondatore di GoVolta. “Passi ore a cercare, paghi un sovrapprezzo e poi ti rendi conto che non hai nemmeno un posto a sedere. Vogliamo cambiare questa situazione. Con GoVolta, sai cosa ti aspetta in pochi clic: prezzi accessibili, un posto sempre riservato e un collegamento diretto.”

A bordo, GoVolta offre due classi di comfort:Economy Class: la classe economica, con comodi posti a sedere in moderne carrozze scoperte.

Comfort Class: un ambiente più tranquillo con più spazio e sedili in configurazione 2-1, ideale per lavorare o rilassarsi.

Inoltre, a ogni passeggero è sempre garantito un posto a sedere.

GoVolta offre anche un upgrade separato in Economy: un XL Duo Seat, con cui il passeggero prenota un posto extra di fronte a sé a una tariffa ridotta. Questo crea ulteriore spazio personale e consente al passeggero di sedersi sempre rivolto verso il senso di marcia, scegliendo tra i due posti.

A bordo: carrozza lounge, prenotazione posti e deposito bagagli.

Ogni treno è composto da 11 carrozze con circa 820 posti a sedere. Questo significa che GoVolta sta investendo molto fin dall’inizio.

Elementi chiave dell’esperienza di viaggio: Carrozza lounge: con bevande calde e fredde, snack e pasti leggeri.

Posto garantito: per ogni passeggero non c’è posto in piedi.

Mappa dei posti al momento della prenotazione : i viaggiatori possono scegliere il proprio posto durante o dopo la prenotazione.

Regole chiare per i bagagli: due bagagli a mano sono inclusi di serie; bagagli più grandi o aggiuntivi possono essere prenotati in anticipo. Questo aiuta a prevenire il sovraffollamento delle carrozze.

All’interno dell’organizzazione, i compiti sono chiaramente suddivisi:GoVolta è responsabile del prodotto, della strategia commerciale, degli orari, della rete e del personale di bordo.

Keolis è responsabile delle operazioni ferroviarie, compresi i macchinisti, la pianificazione e le operazioni quotidiane sui binari.

Brouwer Technology è responsabile della tecnologia e della manutenzione delle apparecchiature.

Questa suddivisione delle responsabilità consente a GoVolta di combinare il proprio prodotto distintivo con l’esperienza operativa di consolidati partner ferroviari e di manutenzione. Grazie alla partnership strategica con Keolis e Brouwer Technology, GoVolta è inoltre pronta per un’ulteriore espansione europea.

Con i nuovi collegamenti, GoVolta mira a offrire un’alternativa conveniente e sostenibile ai voli a corto e medio raggio e ai viaggi in auto tra Paesi Bassi, Germania e Francia. I nuovi treni migliorano inoltre l’accessibilità delle città lungo il percorso, creando opportunità per l’economia e il turismo regionali.

“Vogliamo che prendiate il treno da Amsterdam ad Amburgo, Berlino o Parigi con la stessa naturalezza con cui ora lo fate in aereo. Se riusciremo a gestire bene questo aspetto – in termini di prezzo, praticità e affidabilità – molte più persone cambieranno”, afferma Hessel Winkelman, co-fondatore di GoVolta.

“Dopo i Paesi Bassi, vogliamo espandere ulteriormente la nostra rete in Europa, in modo che GoVolta diventi la compagnia aerea low cost per i viaggi ferroviari internazionali in Europa. L’espansione ad Amburgo, Berlino e Parigi è l’inizio di una rete più ampia.” Sono già state segnalate all’Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM) opzioni di espansione, tra cui frequenze più elevate per Amburgo, Berlino e Parigi e possibili nuovi collegamenti da Amsterdam a Francoforte, Monaco, Copenaghen, Bruges e Basilea.

La visione a lungo termine di GoVolta è chiara: rendere i viaggi in treno verso l’Europa facili e convenienti come l’aereo.

I biglietti per i nuovi treni possono essere prenotati tramite www.govolta.nl. Oltre ai singoli biglietti ferroviari, i viaggiatori possono anche prenotare soggiorni completi in città (treno + hotel) in un’unica prenotazione. Questo rende la pianificazione di un soggiorno in città facile come prenotare un volo, ma con il comfort e lo spazio del treno.

