Sardegna: per continuità territoriale aerea offerte da Ita Airways, Volotea e Aeroitalia per 5 rotte

Sono state aperte questa mattina, durante la seduta pubblica nella sede l’Assessorato dei Trasporti, le buste con le offerte presentate dai vettori per il nuovo servizio di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna.

Le domande pervenute tramite la piattaforma Sardegna CAT sono le seguenti:

CAGLIARI – ROMA FIUMICINO Ita Airways/Volotea, Aeroitalia

CAGLIARI – MILANO LINATE Aeroitalia

OLBIA – ROMA FIUMICINO Aeroitalia, Volotea

OLBIA – MILANO LINATE Aeroitalia, Volotea/Ita Airways

ALGHERO – ROMA FIUMICINO Aeroitalia

ALGHERO – MILANO LINATE Nessuna offerta

“La partecipazione ampia dei vettori conferma la validità del lavoro svolto in questi mesi. Il nuovo impianto della continuità territoriale è il frutto di quasi due anni di analisi, confronto e costruzione di un modello che finalmente guarda ai reali bisogni dei sardi, dei lavoratori, degli studenti, dei pazienti che viaggiano per cure, delle imprese e di tutti coloro che si muovono da e per la Sardegna. Con le offerte arrivate oggi – che valuteremo secondo le procedure – possiamo guardare con fiducia all’avvio del servizio dal 29 marzo 2026, data che segnerà un cambio di passo fondamentale: più frequenze, più certezze, più qualità e un dimensionamento finalmente adeguato alla domanda reale”.

Una novità della seduta odierna è rappresentata dalle offerte in raggruppamento di imprese, pervenute sui collegamenti Cagliari-Roma Fiumicino e Olbia-Milano Linate.

Per quanto riguarda l’unico collegamento per cui non sono pervenute offerte, Alghero-Milano Linate, l’assessora Manca rassicura: “La mancata presentazione di offerte per una o più rotte è uno scenario potenziale a cui siamo preparati e che abbiamo già gestito in precedenza con epilogo positivo. Abbiamo il tempo e gli strumenti per rimettere a gara con procedura ordinaria e non in emergenza il collegamento, così da procedere alla sua assegnazione. Ricordiamo che rispetto al 2024, quando le rotte da e per Alghero furono rimesse a gara entrambe in tempi brevissimi, questa volta è attualmente in vigore la proroga fino a ottobre 2026, un periodo decisamente più lungo per mettere in sicurezza il collegamento”.

Ora il Seggio di gara procederà alla verifica delle buste amministrative e successivamente si avrà la nomina della Commissione di gara per l’esame delle buste tecniche ed economiche, con l’obiettivo di consentire l’avvio del nuovo servizio dal 29 marzo 2026, in concomitanza con l’inizio della stagione IATA Summer 2026.

