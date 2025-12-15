Lombardia: inaugurata nuova linea ferroviaria suburbana S19 Milano Rogoredo–Albairate

Un nuovo tassello si aggiunge al potenziamento del trasporto ferroviario lombardo. Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha effettuato il viaggio inaugurale della nuova linea ferroviaria suburbana S19 Milano Rogoredo–Albairate, attiva dal 14 dicembre e pensata per rafforzare i collegamenti nell’area sud-ovest della Città metropolitana di Milano e lungo la Cintura Sud. A bordo del treno era presente anche l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini.

“Con la nuova linea S19 – ha dichiarato Lucente – confermiamo la grande attenzione di Regione Lombardia alle esigenze dei territori e al potenziamento dei servizi lungo le principali dorsali di mobilità. L’avvio di questo servizio si inserisce nel più ampio quadro del nuovo orario ferroviario invernale, che potenzia ulteriormente l’offerta con una gestione mirata delle peculiarità delle singole tratte, garantendo più corse e collegamenti più efficienti”.

Operativa dal 14 dicembre, la linea S19 collega Albairate e Milano Rogoredo con due corse all’ora per direzione per l’intera giornata. Il servizio prevede le fermate di Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone e Corsico e, da Milano San Cristoforo, percorre la Cintura Sud ferroviaria, finora utilizzata esclusivamente dalla linea S9 Saronno–Albairate, servendo le stazioni di Milano Romolo, Milano Tibaldi–Università Bocconi, Milano Scalo Romana e Milano Rogoredo.

“La nuova linea – ha sottolineato l’assessore – effettua 62 corse giornaliere che, sommate a quelle delle linee S9 e R31, portano a garantire fino a cinque treni all’ora lungo la Cintura Sud di Milano. Un potenziamento significativo che migliora l’integrazione con le linee metropolitane, l’alta velocità e l’intero sistema ferroviario regionale”.

All’arrivo ad Albairate Vermezzo, l’assessore Lucente e l’amministratore delegato di Trenord hanno incontrato i sindaci dei Comuni interessati dal nuovo collegamento, ribadendo l’importanza del confronto istituzionale e della collaborazione tra Regione Lombardia, Trenord e le amministrazioni locali per lo sviluppo di un sistema di mobilità efficiente e sostenibile.

