Alstom celebra la 200ª locomotiva Traxx Universal consegnata in Italia

Alstom ha consegnato la 200ª locomotiva Traxx Universal, prodotta nello stabilimento storico di Vado Ligure (SV). Questa piattaforma a quattro assi, tra le più avanzate in Europa, unisce efficienza energetica, alta trazione e manutenzione semplificata.

Una delle sue innovazioni principali, la tecnologia Ultimo Miglio, permette la transizione senza interruzioni tra linee elettrificate e non, migliorando flessibilità e tempi di manovra. La 200ª unità è stata consegnata a Mercitalia Rail, protagonista del primo ordine nel 2017, mentre complessivamente oltre 10 operatori hanno ordinato più di 250 locomotive, 115 delle quali dotate di Ultimo Miglio.

Il traguardo conferma la solidità del know-how del team di Vado Ligure, attivo da oltre un secolo nella produzione di locomotive innovative per mercati italiani e internazionali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.