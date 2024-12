Transport: Marche, la Regione accelera su mobilità sostenibile, 700mila euro ai Comuni

La Regione Marche prosegue il suo impegno per il miglioramento della qualità dell’aria e la transizione verso una mobilità sostenibile. Nel 2023, era stato sottoscritto l’Accordo di Programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Marche con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Tra le azioni previste, particolare rilevanza assume la promozione della mobilità elettrica attraverso il Piano regionale eMobility ReMa. In ottemperanza all’Accordo la Regione Marche ha approvato i criteri per la concessione di contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni, con risorse disponibili pari a 700.000 euro.

“Con l’approvazione di questi criteri – afferma l’assessore ai Trasporti della Regione Marche Goffredo Brandoni, -, la Regione Marche compie un passo importante verso una mobilità più sostenibile e a emissioni zero. È un impegno concreto per migliorare la qualità dell’aria e contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Invitiamo tutti i Comuni e le Unioni di Comuni a partecipare al bando e a unirsi a questo sforzo collettivo, che rappresenta un’opportunità unica per innovare le nostre città e promuovere una nuova cultura della mobilità”.

I contributi, che copriranno fino al 70% dei costi progettuali, con un massimo di 70.000 euro per ciascun beneficiario, sono rivolti a sostenere programmi di sviluppo della mobilità elettrica che includano:

• Infrastrutture di ricarica (IdR): ampliamento delle reti cittadine, inclusa l’IdR domestica;

• Rinnovo del parco veicolare: sostituzione di mezzi della Pubblica Amministrazione con veicoli elettrici o ibridi;

• Uso del suolo urbano: regolamentazioni e infrastrutture come ZTL, corsie preferenziali e aree di sosta dedicate ai veicoli elettrici;

• Promozione della mobilità elettrica: iniziative di sensibilizzazione e politiche a sostegno del mobility management.

Saranno premiati i progetti che includono interventi articolati, infrastrutture di ricarica innovative, mezzi a emissioni zero e un maggior cofinanziamento da parte del beneficiario. In caso di parità di punteggio, sarà considerata la densità abitativa dei territori coinvolti, in base ai dati ISTAT aggiornati al dicembre 2023.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito della Regione Marche, dove saranno pubblicati i termini e le modalità per la presentazione delle domande. La scadenza per l’adesione sarà comunicata al momento della pubblicazione del bando.