Transizione verde in stallo: gli obiettivi di Cop28 si allontanano

La crescita globale delle energie rinnovabili sta rallentando. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, l’obiettivo di triplicare la capacità installata entro il 2030, fissato alla COP28, è ormai fuori portata. Le nuove stime indicano un incremento massimo di 2,8 volte rispetto al 2022, ben al di sotto del traguardo.

Negli Stati Uniti, le politiche restrittive dell’amministrazione Trump hanno frenato la spinta: meno incentivi, ritardi nei permessi e tagli ai fondi hanno dimezzato le previsioni di crescita. In Cina, invece, sebbene gli obiettivi restino ambiziosi, le recenti riforme dei meccanismi di prezzo hanno creato incertezze, rallentando il ritmo delle installazioni.

L’Europa si conferma più avanti: nel secondo trimestre 2025, le rinnovabili hanno coperto il 54% del mix elettrico dell’UE, con il solare al primo posto. Ma anche qui permessi lenti e opposizioni locali frenano l’espansione.

L’Italia resta indietro: nel 2024 ha installato 6,6 GW di rinnovabili, ma ne servirebbero oltre 10 ogni anno per rispettare il Piano Nazionale Energia e Clima. Burocrazia, autorizzazioni complesse e mancanza di grandi progetti pesano sul settore.

Per invertire la rotta servono regole stabili, semplificazioni amministrative e investimenti sulle reti. Senza scelte politiche chiare e durature, la transizione rischia di rallentare proprio nel momento più critico.

