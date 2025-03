Transizione sostenibile nei porti: Assiterminal presenta tre progetti chiave

Assiterminal accelera sulla transizione sostenibile del settore portuale. L’associazione ha presentato oggi a Roma tre progetti strategici, con focus su digitalizzazione, cold ironing e linee guida ESG. L’obiettivo è migliorare l’efficienza operativa, ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la competitività dei terminal italiani.

Digitalizzazione – In collaborazione con Circle Group, Assiterminal punta a migliorare l’interoperabilità digitale dei terminal portuali attraverso l’adozione di soluzioni di dematerializzazione documentale (e-CMR, e-DDT) e la compliance con le normative europee (eFTI). L’integrazione di questi strumenti ridurrà errori manuali, tempi di attesa e congestione nei terminal, migliorando la pianificazione logistica.

Cold ironing – L’alimentazione elettrica delle navi in porto è una delle chiavi per la decarbonizzazione del settore. In partnership con NatPower Marine, Assiterminal propone modelli operativi per sviluppare infrastrutture di shore power, fondamentali per ridurre le emissioni e rendere i porti più sostenibili. “Il nostro obiettivo è garantire l’accesso all’energia rinnovabile, supportando Autorità Portuali, terminalisti e compagnie di navigazione”, ha dichiarato Marco Galimberti, CEO di NatPower Marine.

Linee guida ESG – In collaborazione con RINA, Assiterminal ha sviluppato un documento per supportare i terminalisti nell’integrazione di pratiche sostenibili nei loro modelli operativi. Le linee guida offrono strumenti concreti per ridurre l’impatto ambientale e affrontare le nuove normative UE sulla sostenibilità.

Nuovo ufficio a Roma – Durante l’evento è stato inaugurato il nuovo ufficio di rappresentanza di Assiterminal in via del Banco di Santo Spirito 42. Annunciata anche l’Assemblea pubblica 2025, in programma il 19 giugno a Roma, seguita il giorno dopo dall’evento Feport a Napoli.

