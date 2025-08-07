Transizione energetica, Urso: "Le centrali a carbone resteranno pronte ad uso in emergenza"

"Sarà realizzata una fermata a freddo delle centrali a carbone finalizzata a garantire la sicurezza energetica nazionale, senza recare alcun pregiudizio all'ambiente, in linea con le misure adottate in altri paesi europei come la Germania". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, durante un question time alla Camera parlando dei siti di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.

La conferma - "Gli impianti saranno mantenuti in manutenzione ai fini di garantire l'utilizzo in riserva, nel caso di emergenza nazionale", aggiunge Urso. Il ministro ricorda che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) prevede la cessazione della produzione elettrica tramite carbone al 31 dicembre di quest'anno, "impegno che è mantenuto".

