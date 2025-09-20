Tragedia in Valle Scrivia: morto motociclista 26enne dopo scontro con auto

Un tragico incidente stradale è costato la vita a un giovane motociclista di 26 anni, David La Corte, nel tardo pomeriggio di giovedì 19 settembre a Borgo Fornari, frazione del comune di Ronco Scrivia, nell'entroterra genovese.

Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva dalla direzione opposta lungo via IV Novembre. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al giovane.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 con l’automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

