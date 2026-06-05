Cultura

Tradizione, sport e cultura: un grande weekend in Valbisagno

di Claudio Baffico

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Un fine settimana ricco di eventi in Valbisagno, con la Fiera del Bestiame che animerà il quartiere di Struppa. Tante le iniziative collaterali: da conferenze che si occuperanno del tema degli animali in tutti i suoi risvolti, alla fiera mercato in programma domenica, fino al concerto de "I Trilli". Sabato sera torna anche la tradizionale corsa podistica "Traversata della Valbisagno", mentre è stato ormai definito il calendario degli eventi del "Festival dell'acquedotto". Ai microfoni di Telenord, il presidente del municipio Media Valbisagno Lorenzo Passadore.

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