Tpl, Mongelli (Faisa Cisal): “Il Governo rispetti gli impegni sul contratto”

Il rinnovo del contratto per i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale (TPL) è ancora in stallo. Mauro Mongelli, segretario generale di Faisa Cisal, ha lanciato un appello al Governo affinché vengano rispettati gli impegni presi in sede ministeriale per il reperimento delle risorse necessarie. Se le promesse non saranno mantenute, avverte Mongelli, sarà inevitabile una mobilitazione del settore, come riporta Ferpress.

Risorse bloccate

Il Governo aveva garantito un intervento legislativo per finanziare il rinnovo contrattuale, attraverso una riforma delle accise. Tuttavia, a oltre due mesi dall’impegno, non vi è alcuna traccia del provvedimento. “Senza fondi adeguati – sottolinea Mongelli – il settore rischia il collasso.”

Un settore in crisi

Il TPL è un servizio essenziale, ma si regge su entrate tariffarie e contributi pubblici che, secondo il sindacato, non sono più sufficienti e non vengono adeguati all’inflazione. La sostenibilità delle aziende e il riconoscimento economico dei lavoratori sono a rischio.

Emergenza personale

Uno dei problemi più urgenti è la carenza di 11.000 addetti. Le retribuzioni, rimaste ferme per anni, non sono più attrattive e rischiano di aggravare ulteriormente la fuga di personale qualificato. “Senza stipendi dignitosi, il TPL non avrà futuro e i primi a pagarne il prezzo saranno cittadini e lavoratori.”

Ultimatum al Governo

Il sindacato chiede di chiudere il contratto e rilanciare il settore con un piano strategico. “Il diritto al contratto non può essere sacrificato per convenienze politiche. Se il Governo non interverrà, ci sarà una mobilitazione.”

