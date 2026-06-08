Savona, inaugurata la nuova biglietteria TPL Linea nella stazione ferroviaria: un nuovo hub per l'intermodalità

È stata inaugurata nella mattinata odierna la nuova biglietteria di TPL Linea, situata al primo piano della stazione ferroviaria di Savona, in Piazza Aldo Moro.

La cerimonia si è aperta con gli interventi istituzionali del sindaco di Savona Marco Russo, del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, del responsabile vendite di Trenitalia Enrico Melloni, del direttore generale di Agens Fabrizio Molina e dei vertici aziendali di TPL Linea rappresentati dal presidente Vincenzo Franceri e dal direttore generale Giampaolo Rossi. È seguito il tradizionale taglio del nastro che ha sancito l'apertura ufficiale della struttura.

La nuova sede, pensata come un luogo di approdo e accoglienza e una porta aperta per dare il benvenuto a Savona, sostituisce la precedente biglietteria collocata al piano terra dello stesso edificio. I locali precedentemente utilizzati saranno destinati al personale viaggiante di TPL Linea, con la realizzazione di un'area ristoro e relax dedicata agli operatori.

La nuova biglietteria è stata progettata per offrire spazi più accoglienti, funzionali e confortevoli sia per il personale sia per la clientela. Gli ambienti sono stati organizzati per garantire una migliore fruibilità degli sportelli e delle aree di attesa, arricchite da comode sedute e da un allestimento coordinato con i colori istituzionali dell'azienda, il verde chiaro e il bordeaux.

Tra gli interventi anche quello del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ha sottolineato il valore strategico dell'iniziativa: «È un passo fondamentale per il trasporto pubblico locale perché l'integrazione ferro-gomma è essenziale per offrire un servizio ai cittadini residenti ma anche ai nostri turisti. TPL è tra le aziende del trasporto pubblico locale che in questo momento hanno la maggiore capacità di innovare, sia sul fronte della bigliettazione sia su quello dei servizi, e questo luogo ne è la testimonianza».

Vaccarezza ha inoltre evidenziato l'importanza dell'intermodalità e della prospettiva di una futura integrazione tariffaria: «Il cittadino deve poter trovare servizi collegati. L'obiettivo è arrivare a un sistema sempre più integrato, fino a concetti come il biglietto unico ferro-gomma. Aziende come TPL sono fondamentali anche perché garantiscono collegamenti nei territori dell'entroterra, mantenendo attive corse che rappresentano un servizio essenziale per le comunità».

«Benvenuti a Savona concretizza un progetto di particolare valore dedicato all'integrazione del trasporto pubblico e all'arrivo in città e nella provincia di Savona. La stazione è accessibile da tante persone e rappresenta la possibilità di poter spostarsi o essere trasportati con autobus, treni e servizi taxi; per questo rappresenta una parte preziosa della mobilità nel territorio e deve sempre più tendere a essere un punto di incontro di un proprio percorso», dichiara il presidente Franceri.

Nel corso della cerimonia, il presidente di TPL Linea ha evidenziato anche il significato concreto dell'intervento: «Qui abbiamo la biglietteria di TPL accanto a quella delle Ferrovie dello Stato. Oggi accendiamo un interruttore per andare verso una mobilità sempre più integrata. Bisogna partire dai segni concreti e questo è un segno concreto già realizzato. Inoltre abbiamo voluto creare una struttura gradevole sia per i clienti sia per le nostre maestranze, che avranno a disposizione gli spazi del piano terra».

Franceri ha ricordato il percorso che ha portato alla realizzazione del progetto: «Dall'idea a oggi sono passati circa due anni e mezzo, ma abbiamo sempre portato avanti il progetto senza fermarci. Il trasporto pubblico deve organizzare servizi sempre più integrati e modellati sulle esigenze delle persone. L'intermodalità significa utilizzare più mezzi di trasporto per un unico viaggio, con benefici in termini di costi, ambiente e traffico».

«La struttura costituisce inoltre un fondamentale punto di interscambio tra il trasporto su gomma e quello ferroviario, inserendosi in un sistema di collegamenti che comprende anche i flussi legati al traffico crocieristico e i servizi di connessione con gli aeroporti», aggiunge il direttore generale Giampaolo Rossi.

Rossi ha illustrato le caratteristiche operative della nuova sede: «È una bella iniziativa perché per la seconda volta apriamo una biglietteria intermodale. Una l'abbiamo inaugurata ad Andora e ora arriva questa, ancora più importante perché collocata all'interno della stazione ferroviaria di Savona. Questo punto di informazione e distribuzione dei titoli di viaggio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 e offrirà informazioni sia sui servizi autobus sia su quelli ferroviari».

Particolare attenzione è stata riservata alla visibilità e all'accessibilità della nuova struttura. «La precedente biglietteria era meno visibile. Oggi chi arriva dai binari la trova immediatamente. Inoltre installeremo una segnaletica dedicata sul piazzale della stazione e avremo una cassa automatica aggiuntiva che consentirà l'acquisto dei biglietti TPL 24 ore su 24, sette giorni su sette».

Il direttore generale ha inoltre sottolineato il ruolo della nuova sede nel processo di digitalizzazione avviato dall'azienda: «Questa biglietteria sarà anche un punto di supporto per il sistema regionale di bigliettazione elettronica. Abbiamo abbandonato il cartaceo puntando sulla smaterializzazione dei titoli di viaggio attraverso tessere MyFair, chip on paper e pagamenti digitali. Siamo stati pionieri in questo percorso e i risultati sono incoraggianti».

Per il sindaco di Savona Marco Russo la nuova apertura rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del trasporto pubblico cittadino: «Collocare questa sede in un punto così strategico significa dire immediatamente a chi arriva a Savona in treno che il trasporto pubblico è a disposizione per accompagnarlo sul territorio. È un passo avanti importante verso un percorso di intermodalità che deve diventare sempre più stretto».

Il primo cittadino ha inoltre ricordato le iniziative in corso per migliorare il sistema della mobilità urbana: «Stiamo lavorando all'integrazione tra sosta e trasporto pubblico attraverso l'affidamento a TPL della gestione dei parcheggi e stiamo rivedendo l'organizzazione delle linee e dei sistemi di abbonamento. È un percorso ancora lungo, ma ogni nuovo servizio rappresenta un importante passo avanti».

A offrire una visione nazionale del tema è stato Fabrizio Molina, direttore generale di Agens: «Quello della bigliettazione facile è un modello fortemente significativo perché aiuta i cittadini e aiuta il territorio. Le aziende di trasporto esistono per facilitare la vita delle persone e l'integrazione dei servizi va esattamente in questa direzione».

Molina ha poi richiamato l'attenzione sull'equilibrio tra innovazione digitale e inclusione sociale: «La bigliettazione elettronica sta crescendo in tutta Italia, ma dobbiamo ricordare che esistono territori e fasce di popolazione che necessitano ancora di strumenti tradizionali. È importante accompagnare la transizione digitale con soluzioni accessibili a tutti. Per il turismo e per una città come Savona, invece, sistemi integrati e semplici da utilizzare possono rappresentare un ulteriore elemento di sviluppo. Mi pare che la direzione intrapresa sia quella giusta e che Savona sia all'avanguardia».

La nuova biglietteria è pienamente operativa da oggi e si propone come punto di riferimento per cittadini, pendolari e turisti, rafforzando il ruolo della stazione ferroviaria savonese come nodo centrale della mobilità integrata provinciale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.