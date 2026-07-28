Sea&Green, un viaggio tra le icone glamour della Liguria: musica, bellezza, piaceri e grandi protagonisti

La Liguria si racconta attraverso le sue eccellenze, i suoi personaggi e i suoi luoghi più iconici nel nuovo numero di Sea&Green, un'edizione che accompagna il lettore in un viaggio tra cultura, musica, turismo, lifestyle e tradizioni, celebrando il fascino senza tempo della regione.

Ad aprire il percorso è un omaggio a Gino Paoli, raccontato attraverso musica, curiosità e aneddoti che ripercorrono la carriera di uno dei più grandi interpreti della canzone italiana. Accanto a lui, il cantautore Pacifico (Gino De Crescenzo) racconta la sua esperienza di autore per alcuni dei più importanti artisti italiani, in un dialogo ideale che trova in Ornella Vanoni lo straordinario punto d'incontro tra due generazioni di protagonisti della musica.

La grande musica dal vivo rappresenta uno dei fili conduttori dell'estate ligure, con un ricco calendario di concerti che anima il Porto Antico di Genova, sempre più capitale dei grandi eventi musicali, ma anche le principali località della regione.

Tra i protagonisti del numero anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che nell'intervista racconta il suo profondo legame con la terra in cui vive, definendosi "innamorato della mia Liguria" e condividendo ricordi personali che spaziano dal mare all'entroterra.

Non manca uno sguardo sul glamour internazionale che da sempre caratterizza la Riviera. Un servizio ripercorre la lunga storia dei grandi personaggi che hanno scelto Portofino come rifugio esclusivo, dai protagonisti di oggi alle grandi star del passato. Tra gli episodi più affascinanti, il ricordo dello storico concerto di Liza Minnelli al Covo di Santa Margherita Ligure, quando il pubblico, travolto dall'entusiasmo, riuscì a richiamare l'artista sul palco per i bis, addirittura in accappatoio.

L'estate ligure si vive anche attraverso i suoi sapori. Il magazine propone un itinerario gastronomico con grandi chef che reinterpretano i piatti della tradizione, coniugando identità, creatività e innovazione. Accanto alla cucina, spazio anche alla moda mare, ai costumi e alle nuove tendenze che accompagneranno la prossima stagione.

Ampio spazio è dedicato anche al turismo, con un focus sui borghi più suggestivi della Liguria, sulle nuove esperienze di viaggio e sulle proposte dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Tra le testimonianze, quella del regista Fausto Brizzi, autore di Notte prima degli esami, che racconta il suo autentico innamoramento per la Liguria, terra che oggi considera una seconda casa.

Completano il numero una selezione di itinerari e consigli di viaggio: dalle passeggiate più panoramiche alla scoperta di Palazzo Rosso, nel cuore di Genova, fino agli approfondimenti dedicati al mare e al prossimo Salone Nautico Internazionale, uno degli appuntamenti simbolo della città.

Il nuovo numero di Sea&Green sarà distribuito nei luoghi più prestigiosi della Liguria, confermandosi una guida d'autore per scoprire il meglio della regione attraverso storie, volti, emozioni e luoghi che ne raccontano l'identità più autentica.

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