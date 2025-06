Tpl, Bolzano: SASA SpA, nuovo Cda con Astrid Kofler presidente. Approvato il bilancio

Gli azionisti proprietari della società in house SASA SpA – la Provincia autonoma di Bolzano come azionista di maggioranza e i Comuni di Bolzano, Merano e Laives – hanno nominato il nuovo consiglio di amministrazione nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci del 30 giugno. I membri del consiglio nominati dalla Provincia sono stati confermati.

Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da Astrid Kofler (presidente; nominata dalla Provincia), Christine Gasser e Matteo Migazzi (entrambi nominati dalla Provincia), oltre a Franco Murano (nominato dal Comune di Bolzano) e Fabio Pedullà (nominato dal Comune di Merano). Il nuovo collegio sindacale è formato da Martha Florian von Call (presidente, nominata dalla Provincia), Marco Zago (nominato dalla Provincia) e Ingrid Joris (nominata dal Comune di Laives).

“L’Alto Adige investe in una mobilità sempre più accessibile, semplice e sostenibile, pensata per rispondere ai bisogni delle persone. In questo processo SASA, in quanto azienda pubblica e, per numeri, il più grande operatore di trasporto locale della provincia, gioca un ruolo chiave: con mezzi moderni, tecnologie innovative e un impegno chiaro sulla sicurezza vogliamo convincere sempre più persone a scegliere il trasporto pubblico”, ha dichiarato l’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider.

Già nel mese di maggio, l’assemblea dei soci aveva approvato il bilancio consuntivo 2024. Lo scorso anno, il focus dell’operatore pubblico di autobus SASA si è concentrato sulla fidelizzazione del personale, sul benessere delle persone, sull’ampliamento della flotta a zero emissioni e sull’avanzamento di importanti progetti infrastrutturali.

Le misure di miglioramento avviate nel 2023 – sia sul fronte della retribuzione che sulla qualità dei turni – sono proseguite nel 2024. A dicembre è stato firmato un accordo con i sindacati che ha previsto importanti aumenti salariali per tutto il personale. Inoltre, è stato consolidato il dialogo con i collaboratori, in particolare con il personale viaggiante. “I nostri collaboratori sono il cuore pulsante di SASA. Valorizzarli nel loro lavoro quotidiano è un investimento importante per il futuro del nostro servizio”, ha dichiarato la presidente Astrid Kofler.

Per garantire che passeggeri e personale viaggino in condizioni di sicurezza e tranquillità, SASA ha introdotto nel corso dell’anno scorso misure rilevanti, in stretto coordinamento con la Provincia. È stato siglato un protocollo d’intesa con la Questura di Bolzano che stabilisce linee guida per gli interventi in caso di emergenza a bordo. Il personale di controllo è stato dotato di bodycam, le cabine di guida di 30 autobus extraurbani sono state chiuse con pareti divisorie e per il personale viaggiante è stato introdotto un pulsante di emergenza in caso di pericolo immediato. “Siamo consapevoli che la sicurezza sarà un tema centrale anche nei prossimi anni e vogliamo fare tutto il possibile per rafforzare la sensazione di sicurezza, sia per chi guida sia per chi viaggia”, ha dichiarato il direttore generale Ruggero Rossi de Mio.

Alla fine del 2024, la flotta a zero emissioni di SASA rappresentava già circa il 10% dell’intero parco mezzi. SASA continua a impegnarsi nella creazione di una mobilità sostenibile che si fonda su una strategia articolata che, oltre ad ampliare la flotta a zero emissioni, comprende anche la realizzazione di progetti infrastrutturali strategici.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.