Toti: "Alloggi per i profughi ucraini già quasi tutti pronti"

di Redazione

In visita alla struttura di Santa Dorotea, a Genova, il presidente ha ricordato: "Sono le Prefetture chi andrà a d abitarli e a quali condizioni"

Per i profughi dell'Ucraina, "gli alloggi popolari sono quasi tutti pronti a essere utilizzati, ma sono le Prefetture che devono gestire chi andrà ad abitarli e in quali condizioni".

Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della visita ai profughi ospitati a Santa Dorotea a Genova.

"Oggi pomeriggio si terrà in Regione la prima riunione della cabina di coordinamento del commissariato regionale - ha sottolineato - con tutte le funzioni statali interessate. Stiamo anche predisponendo un pacchetto che riguarda l' inserimento scolastico e tutto quello che può comportare il sostegno ai servizi sociali, all'integrazione, corsi di formazione, corsi di lingua, tutto quello che può essere di aiuto a un'integrazione che, speriamo tutti, sia pure di breve periodo, possa rendere più agevole il soggiorno nel nostro Paese a queste persone".