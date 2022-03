Guerra in Ucraina, altri cinquanta profughi arrivati alla Gau di Genova Struppa

Nuovi arrivi al centro Gau, associazione giovani amici uniti, di Genova Struppa, dove questa mattina alle 7.30 sono giunti 51 profughi ucraini provenienti dai confini della Polonia e sfuggiti alla guerra e alle bombe russe, si tratta di donne e bambini. Il pullman che li ha accompagnati è stato messo a disposizione da Amt e Comune.

Dopo l'accoglienza sono tutti stati sottoposti al cosiddetto tampone d'ingresso e subito dopo è iniziata la fase dei trasferimenti. Da quello che si apprende dei cinquanta profughi arrivati alla Gau, una trentina verranno ospitati nel levante di Genova, mentre gli altri verranno smistati e sistema nelle strutture messe a disposizione.

"Un grazie va alle tante associazioni e famiglie che con generosità si sono dimostrate pronte ad accoglierli e a farli sentire a casa - ha scritto sulla propria pagina Facebook il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino -. Un grazie sincero anche alla pediatra che li ha accompagnati per tutto il lunghissimo viaggio. Infine, come non ringraziare gli amici Lions di Budapest. In pochissime ore si sono organizzati per ricevere queste persone. Li hanno attesi tutta la notte e hanno offerto loro una sosta di nove ore così che potessero riposare e mangiare in piena serenità".