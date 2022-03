Genoa, Blasquez invita i profughi ucraini alla partita con il Torino

di Redazione

L'idea è nata durante la visita alla comunità di Santo Stefano. Una parte verrà ospitata direttamente in tribuna d'onore al fianco dei dirigenti rossoblù

Il Genoa invita i profughi ucraini alla partita contro il Torino di domani sera. L'idea è dell'amministratore delegato Andres Blasquez, ed è nata durante la visita che lui e il presidente Zangrillo hanno effettuato martedì scorso alla comunità ucraina alla chiesa di Santo Stefano.

I contatti tenuti in questi giorni con i rappresentanti della comunità hanno permesso di approntare tutta questa iniziativa, fin nei dettagli. E' stata preparata una lista delle persone che parteciperanno, e ovviamente chi entrerà allo stadio è provvisto di Green Pass ed in regola con tutte le altre norme valide per i profughi.

Gli ucraini verranno sistemati in diverse parti dello stadio ma si sa già che una rappresentanza sarà in tribuna d'onore non lontano dai dirigenti rossoblù.