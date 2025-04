Genoa, i 70 anni di bomber Pruzzo. L'entrata di Turone: "Pensavo fossi già andato a dormire..."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Credevo che a quest'ora fossi già andato a dormire...". "Hai ragione, alla nostra età poi non si sa più neanche se ci si sveglia, no, non è vero, dai...". Il divertente siparietto è andato in scena ieri sera a We Are Genoa, in onda su Telenord, e ha avuto per protagonisti Ramon Turone e Roberto Pruzzo, indimenticati idoli rossoblù, il primo varazzino, il secondo O rey di Crocefieschi, che dopo avere militato insieme nel Genoa si ritrovarono anche nella Roma dove vinsero lo scudetto.

L'occasione sono stati i 70 anni di Roberto Pruzzo, nato il 1 aprile del 1955. Turone, personaggio schivo e assai poco incline a rilasciare interviste, men che meno a comparire in televisione, ha voluto fare uno strappo alla regola proprio per omaggiare l'amico e compagno di tante battaglie. Non sono mancati altri momenti di ilarità.

Vi proponiamo un estratto della trasmissione, integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata a We Are Genoa.

