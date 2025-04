Genoa under 18, Ruotolo a Telenord: "Non eravamo in vacanza, siamo andati a Viareggio per vincere"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Terzo trofeo alzato da allenatore per Gennaro Ruotolo, fresco vincitore della 75° Viareggio Cup alla guida dei ragazzi del Genoa Under 18. Ruotolo è intervenuto telefonicamente durante l'ultima puntata di We Are Genoa, in onda su Telenord: "Vieira si è complimentato con me e con la squadra. Se ci credevo? Non eravamo a Viareggio in vacanza, avevamo voglia di esprimere tutto cio' che di bello abbiamo fatto in queste settimane. Complimenti ai ragazzi, non era facile. E bravo anche il mio staff a metterli nelle migliori condizioni"

Futuro - "Se i ragazzi sono pronti per il grande salto? Chi vuole raggiungere certi traguardi deve fare sacrifici, i ragazzi devono capire che nel calcio nessuno ti regala niente"

Clic al video per l'intervento di Ruotolo

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.