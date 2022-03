Riaperto l'aeroporto di Genova, sceso dal primo volo un gruppo di profughi ucraini

di Redazione

Nuova pista per il Cristoforo Colombo, pronto per riaccogliere i turisti e rilanciare i collegamenti con il capoluogo ligure

Come da programma si sono conclusi ieri sera i lavori di rifacimento della pista dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. L'aeroporto era stato chiuso la sera dell'11 marzo per consentire la messa a nuovo della pista. Il primo volo atterrato nel capoluogo ligure, questa mattina alle 8, era quello proveniente da Bucarest. A bordo presenti una trentina di ucraini, per lo più donne e bambini, sfuggiti alle bombe russe. Ad accoglierli, per un saluto di benvenuto e un gesto di vicinanza, focaccia e bevande. Sono partiti poi i controlli di rito da parte della Polizia di frontiera e l'ufficio sanità.

Per quanto riguarda il rifacimento della pista, l'intero intervento di manutenzione ha consentito inoltre il rinnovamento della pista e delle luci, oltre a consentire l'allargamento della struttura. Una volta terminati i lavori si sono resi necessari i controlli e le operazioni di collaudo da parte dei tecnici della Direzione lavori e di Enac. Riprende così vita l'aeroporto genovese, con una pista più nuova e pronta a far decollare il Cristoforo Colombo, in vista anche dell'arrivo della bella stagione e del turismo primaverile ed estivo.