Emirates SkyCargo amplia la rete in Asia, nuovo volo settimanale su Tokyo Narita

Emirates SkyCargo ha attivato un collegamento cargo settimanale con l’Aeroporto Internazionale di Narita, rafforzando la propria presenza in Giappone e aprendo un canale diretto per le spedizioni tra il Paese asiatico e il Medio Oriente.

Espansione operativa – Con l’introduzione del nuovo volo, Emirates SkyCargo porta a 38 il numero di destinazioni servite dai propri aerei cargo, offrendo un ulteriore collegamento tra l’Asia orientale e l’hub di Dubai. L’aeroporto di Narita rappresenta una novità rilevante: si tratta infatti del primo collegamento diretto e regolare per merci tra questa infrastruttura giapponese e il Medio Oriente. Il servizio, operativo dal 24 maggio 2025, prevede l’arrivo del volo EK9413 ogni sabato alle 01:00 UTC, con ripartenza alle 03:00 UTC verso il Dubai World Central.

Mercato strategico – Il Giappone rappresenta da tempo una priorità per Emirates SkyCargo. La compagnia è già attiva con due collegamenti settimanali con cargo verso l’Aeroporto Internazionale del Kansai, ma l’aggiunta di Narita permette un’espansione significativa della capacità. Ogni tratta del nuovo servizio permette il trasporto di circa 100 tonnellate di merci, destinato principalmente a settori industriali ad alta intensità tecnologica. Tra i carichi previsti figurano componenti meccanici e automobilistici, parti per semiconduttori e prodotti farmaceutici avanzati.

Domanda crescente – “La domanda per i nostri servizi e prodotti di livello mondiale è in costante crescita a Narita”, ha dichiarato Badr Abbas, Divisional Senior Vice President di Emirates SkyCargo. Attualmente, molte spedizioni di merci leggere viaggiano nella stiva dei voli passeggeri, ma il nuovo collegamento permette ora di trasportare anche merci voluminose o di forma irregolare, finora indirizzate su Kansai. “Possiamo offrire ai nostri clienti una connettività diretta da e attraverso Dubai, rafforzando la nostra presenza operativa in Giappone”, ha aggiunto Abbas.

Infrastrutture giapponesi – L’Aeroporto Internazionale di Narita è il principale scalo giapponese per valore delle merci movimentate, sia via aerea che marittima. Il piano di sviluppo noto come “Nuovo Aeroporto di Narita” punta a trasformare lo scalo nel principale hub cargo della regione entro il 2030. Il nuovo servizio di Emirates SkyCargo si inserisce in questo contesto, sfruttando la capacità logistica avanzata di Narita e offrendo alle aziende locali una connessione diretta con il Golfo.

Prospettive regionali – Emirates SkyCargo serve attualmente quattro destinazioni nell’Asia orientale e sud-orientale con 57 voli cargo dedicati ogni settimana, integrati da oltre 290 voli passeggeri. La compagnia punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nell’area, con l’annuncio di nuovi collegamenti passeggeri in arrivo nei prossimi mesi. Tra le destinazioni previste figurano Siem Reap in Cambogia, Da Nang in Vietnam e Shenzhen in Cina.

