Fincantieri consegna alla Marina Indonesiana la PPA “KRI Prabu Siliwangi-321”

Fincantieri ha consegnato oggi, presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia), la MPCS/PPA KRI Prabu Siliwangi-321, seconda e ultima di due unità combattenti multi-missione destinate alla Marina Militare Indonesiana.

Alla cerimonia hanno preso parte l’Ammiraglio Muhammad Ali, Capo di Stato Maggiore della Marina Indonesiana; l’Ambasciatore d’Indonesia in Italia, Junimart Girsang; e l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Per Fincantieri erano presenti l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Pierroberto Folgiero e il Direttore Generale della Divisione Navi Militari Eugenio Santagata, a conferma della rilevanza della cooperazione bilaterale nel settore della difesa navale.

La consegna della KRI Prabu Siliwangi-321 segue quella dell’unità gemella KRI Brawijaya-320, avvenuta nel luglio scorso, completando la fornitura delle due navi che costituiranno il nucleo delle unità combattenti maggiori della Marina Indonesiana. Le piattaforme rappresentano inoltre alcune delle unità tecnologicamente più avanzate dell’area Indo-Pacifico, rafforzando la capacità di tutela degli interessi nazionali dell’Indonesia e consolidando la partnership tra Fincantieri e il Ministero della Difesa indonesiano.

