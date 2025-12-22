Gruppo Grendi amplia la flotta, a giugno 2026 in arrivo la quinta nave

Il Gruppo Grendi brinda alla chiusura del 2025 annunciando l’ingresso di una nuova nave nella propria flotta. Da giugno entrerà infatti in servizio una nuova unità Ro-Ro costruita dai cantieri Visentini, noleggiata con un contratto time charter della durata di cinque anni. Con questo arrivo, le navi del gruppo di logistica integrata saliranno a cinque, consolidando ulteriormente la presenza di Grendi sulle rotte nazionali e internazionali.

Il nome del nuovo traghetto sarà scelto, come da tradizione, attraverso una votazione online che coinvolgerà dipendenti, fornitori e clienti, seguendo l’esperienza già avviata con Rosa dei Venti, Grendi Futura e Grendi Star. La nave batterà bandiera europea e avrà equipaggio europeo, ed è progettata per garantire elevati standard di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

«Il potenziamento della flotta con questa quinta nave – spiega Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi – ci consente di consolidare il nostro modello operativo e incrementare la capacità di stiva della flotta Ro-Ro, assicurando al tempo stesso maggiore efficienza, affidabilità e flessibilità nel servizio ai clienti. Le caratteristiche della nuova unità confermano inoltre il nostro impegno verso un trasporto Ro-Ro sempre più efficiente e sostenibile».

La nave sarà adibita al trasporto di rimorchi, rotabili, auto, container e project cargo. Sarà dotata di scrubber e predisposta per l’utilizzo di metanolo, oltre che per il cold ironing in porto, ovvero l’alimentazione elettrica da terra, in linea con i più avanzati standard ambientali del settore.

Dal punto di vista tecnico, l’unità avrà una lunghezza complessiva di 204 metri e una larghezza di 26 metri, con una stazza lorda di 13.400 tonnellate. La capacità di carico sarà di 3.000 metri lineari, pari a 952 TEU, e la velocità di crociera raggiungerà i 21 nodi. La costruzione è prevista per il 2026 nei cantieri Visentini.

L’ingresso della nuova nave conferma la strategia di crescita del Gruppo Grendi, che da ottobre fa parte del movimento internazionale B Corp, rafforzando un modello di sviluppo attento all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualità del servizio.

