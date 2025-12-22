Transport

Gruppo Grendi amplia la flotta, a giugno 2026 in arrivo la quinta nave

di R.S.

Il nome del nuovo traghetto sarà scelto, come da tradizione, attraverso una votazione online che coinvolgerà dipendenti, fornitori e clienti

Il Gruppo Grendi brinda alla chiusura del 2025 annunciando l’ingresso di una nuova nave nella propria flotta. Da giugno entrerà infatti in servizio una nuova unità Ro-Ro costruita dai cantieri Visentini, noleggiata con un contratto time charter della durata di cinque anni. Con questo arrivo, le navi del gruppo di logistica integrata saliranno a cinque, consolidando ulteriormente la presenza di Grendi sulle rotte nazionali e internazionali.

Il nome del nuovo traghetto sarà scelto, come da tradizione, attraverso una votazione online che coinvolgerà dipendenti, fornitori e clienti, seguendo l’esperienza già avviata con Rosa dei Venti, Grendi Futura e Grendi Star. La nave batterà bandiera europea e avrà equipaggio europeo, ed è progettata per garantire elevati standard di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

«Il potenziamento della flotta con questa quinta nave – spiega Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi – ci consente di consolidare il nostro modello operativo e incrementare la capacità di stiva della flotta Ro-Ro, assicurando al tempo stesso maggiore efficienza, affidabilità e flessibilità nel servizio ai clienti. Le caratteristiche della nuova unità confermano inoltre il nostro impegno verso un trasporto Ro-Ro sempre più efficiente e sostenibile».

La nave sarà adibita al trasporto di rimorchi, rotabili, auto, container e project cargo. Sarà dotata di scrubber e predisposta per l’utilizzo di metanolo, oltre che per il cold ironing in porto, ovvero l’alimentazione elettrica da terra, in linea con i più avanzati standard ambientali del settore.

Dal punto di vista tecnico, l’unità avrà una lunghezza complessiva di 204 metri e una larghezza di 26 metri, con una stazza lorda di 13.400 tonnellate. La capacità di carico sarà di 3.000 metri lineari, pari a 952 TEU, e la velocità di crociera raggiungerà i 21 nodi. La costruzione è prevista per il 2026 nei cantieri Visentini.

L’ingresso della nuova nave conferma la strategia di crescita del Gruppo Grendi, che da ottobre fa parte del movimento internazionale B Corp, rafforzando un modello di sviluppo attento all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualità del servizio.

