Danimarca: sette treni Mireo Plus B in servizio per l’operatore Midtjyske Jernbaner

Siemens Mobility e l’operatore danese Midtjyske Jernbaner celebrano una pietra miliare storica per la transizione ecologica della Danimarca. Il 19 dicembre 2025, Sua Maestà il Re Federico ha inaugurato ufficialmente i primi treni a batteria del Paese. Sette treni Mireo Plus B di Siemens Mobility entreranno ora in servizio passeggeri sulle linee Holstebro-Skjern e Vemb-Lemvig-Thyborøn, sostituendo la vecchia flotta diesel e garantendo un trasporto ferroviario silenzioso e a zero emissioni nella regione dello Jutland occidentale.

L’introduzione di questi treni a batteria segna un passo significativo negli sforzi della Danimarca per decarbonizzare il suo sistema di trasporto pubblico. Per Midtjyske Jernbaner, raggiunge l’ambizioso obiettivo di diventare la ferrovia più ecologica della Danimarca. I nuovi treni offrono ai pendolari e alle famiglie dello Jutland occidentale un’esperienza di viaggio notevolmente migliorata, con servizi moderni, maggiore frequenza e maggiore capacità.

Thomas Graetz, Responsabile Treni Pendolari e Regionali di Siemens Mobility: “Il lancio dei nostri treni Mireo Plus B in Danimarca è un traguardo storico. Non solo segna la prima volta che i nostri treni a batteria opereranno al di fuori della Germania, ma dimostra anche come la nostra tecnologia offra una soluzione sostenibile ed efficiente per le tratte non elettrificate. Siamo orgogliosi di collaborare con Midtjyske Jernbaner per guidare la trasformazione green del sistema ferroviario danese e offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio silenziosa, confortevole e a zero emissioni.”

“Sei anni fa, quando abbiamo deciso di sostituire i nostri treni diesel con alternative più rispettose del clima, sapevamo molto poco di questa tecnologia. Oggi siamo orgogliosi di lanciare il primo treno a batteria in Danimarca. È stato un viaggio lungo ed entusiasmante e vorremmo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti a Siemens Mobility per l’eccellente collaborazione”, afferma Martha Vrist, CEO di Midtjyske Jernbaner.

I convogli Mireo Plus B a due carrozze offrono 127 posti a sedere, una velocità massima di 140 km/h e un’autonomia a batteria di circa 80 chilometri. Sono dotati di trazione ibrida a batteria e possono essere ricaricati tramite la linea aerea da 25 kV nelle tratte elettrificate. Sulle tratte non elettrificate, le batterie alimentano il treno, consentendo un funzionamento completamente privo di emissioni di CO2 e silenzioso. La flotta per Midtjyske Jernbaner offrirà ai passeggeri un’esperienza di viaggio notevolmente migliorata con servizi moderni come Wi-Fi e sistemi di informazione per i passeggeri, maggiore comfort e maggiore capacità. I ​​treni presentano un design leggero ed efficiente dal punto di vista energetico e sono costruiti con materiali sostenibili. L’ordine, effettuato nel 2022, è stato il primo per i treni Mireo Plus B al di fuori della Germania, dove la piattaforma Mireo è già un successo con oltre 295 treni in servizio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.