Bulgaria: il gruppo Skoda si aggiudica due gare d’appalto per la fornitura di un totale di 75 filobus a Sofia

Il Gruppo Škoda si è aggiudicato due gare d’appalto per la fornitura di nuovi filobus per Sofia, in Bulgaria. Gli ordini riguardano 35 veicoli da dodici metri e 40 da diciotto metri, per un valore complessivo di 56,19 milioni di euro. Si tratta di un altro recente successo per il Gruppo Škoda sul mercato bulgaro, dopo l’aggiudicazione di gare d’appalto per la fornitura di convogli per la metropolitana di Sofia e di treni elettrici.

“Il nostro successo in entrambe le gare d’appalto di Sofia conferma la qualità e l’affidabilità delle nostre soluzioni. Sofia investe da tempo nella modernizzazione del suo trasporto pubblico elettrico e siamo pronti a essere il suo partner per aumentare ulteriormente il comfort e l’ecosostenibilità della mobilità urbana. I nuovi filobus miglioreranno significativamente la qualità del trasporto pubblico in città”, ha dichiarato Karel Majer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Škoda Electric, parte del Gruppo Škoda.

Il primo ordine prevede la consegna di 35 filobus Škoda 32Tr da dodici metri a pianale completamente ribassato. Il secondo ordine riguarda 40 filobus articolati Škoda 27Tr da diciotto metri. Tutti i veicoli saranno a pianale completamente ribassato e dotati di batterie di trazione con un’autonomia minima di 15 chilometri al di fuori della rete filoviaria. Prese di corrente semiautomatiche, aria condizionata per conducenti e passeggeri, moderni sistemi di informazione e biglietteria e telecamere di sorveglianza sono una dotazione standard. I veicoli saranno inoltre dotati di sistemi diagnostici avanzati con capacità di trasmissione dati a distanza. I filobus soddisferanno quindi i più elevati standard di mobilità urbana odierna e consentiranno a Sofia di aumentare il comfort e l’efficienza del trasporto pubblico.

Le consegne dei filobus da dodici metri avverranno entro 12 mesi dall’entrata in vigore del contratto. I filobus a due sezioni saranno consegnati entro 15 mesi dall’entrata in vigore del contratto. Entrambi i contratti entreranno in vigore non appena sarà confermato il finanziamento da parte dell’Unione Europea. I nuovi filobus faranno seguito al successo delle consegne di veicoli Škoda in diverse città europee e contribuiranno allo sviluppo sostenibile della capitale bulgara.

I contratti aggiudicati per i nuovi filobus rappresentano un ulteriore successo commerciale per il Gruppo Škoda in questo paese balcanico. Attualmente sta producendo 25 treni elettrici per il Ministero dei Trasporti e consegnando otto convogli per la metropolitana di Sofia, nell’ambito di un contratto aggiudicato due anni fa. Quattro anni fa, ha consegnato a Sofia 30 filobus Škoda 27Tr a pianale ribassato per circa 20 milioni di euro.

