India: treni della metro e sistema di segnalazione Alstom entrano in funzione a Bhopal

alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha annunciato l’avvio del primo servizio metropolitano di Bhopal con la corsa inaugurale a bordo dei treni di livello mondiale costruiti da Alstom. Le nuove metropolitane Movia sono dotate dell’ultima generazione di sistema di segnalamento Communications-Based Train Control (CBTC) per garantire una mobilità sicura, affidabile e sostenibile ai pendolari di Bhopal.

Il primo treno è partito alla presenza del Dr. Mohan Yadav, Primo Ministro del Madhya Pradesh, e di Shri Manohar Lal Khattar, Ministro dell’Unione per l’Edilizia Abitativa e gli Affari Urbani, dalla stazione della metropolitana di Subhash Nagar.

Nell’ambito dell’iniziativa “Make in India”, i treni della metropolitana di Bhopal e Indore, un ordine congiunto di Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL), sono stati prodotti al 100% in India presso l’impianto di produzione di materiale rotabile all’avanguardia di Alstom a Savli, nel Gujarat.

Nel giugno 2022, Alstom si è aggiudicata un contratto da 387 milioni di euro per la progettazione, la produzione, la fornitura, l’installazione, il collaudo e la messa in servizio di 52 convogli metropolitani Movia all’avanguardia (27 per Bhopal e 25 per Indore), oltre a 15 anni di manutenzione completa. Oltre al materiale rotabile, l’ordine includeva anche l’implementazione dell’innovativo sistema di segnalamento Communications Based Train Control (CBTC) di Alstom, insieme a sistemi avanzati di controllo e telecomunicazione dei treni, ciascuno supportato da sette anni di manutenzione completa. Questo accordo storico segna il secondo ordine combinato di questo tipo per Alstom in India, sulla scia del successo dei progetti metropolitani di Agra-Kanpur.

Costruito in un tempo record di quattordici mesi e mezzo dalla notifica di inizio lavori, il primo convoglio per Bhopal è stato consegnato nell’agosto 2023 , seguito dal secondo a settembre 2023, nell’arco di 15 giorni. Questi treni ultramoderni e leggeri viaggeranno a una velocità massima di 80 km/h, su una linea di 31,5 km a Bhopal con 30 stazioni. La tratta prioritaria inaugurata comprende 8 stazioni e quasi 7 km. I treni della metropolitana hanno una capacità di 144 passeggeri seduti e 981 in piedi. Finora, nove convogli sono stati consegnati a Bhopal e diciannove a Indore.

Commentando la cerimonia di avvio delle attività, Olivier Loison, Amministratore Delegato di Alstom India, ha dichiarato: “Oggi segna una pietra miliare significativa per Bhopal. È anche un momento di orgoglio per noi di Alstom, in quanto rappresenta il nostro incrollabile impegno per il ‘Make in India’ e per la fornitura di soluzioni di mobilità sostenibili e di livello mondiale. I nostri convogli Movia, abbinati al sistema di segnalamento CBTC all’avanguardia, sono progettati per migliorare significativamente la vita quotidiana dei cittadini di Bhopal, offrendo un’esperienza di pendolarismo efficiente, affidabile e confortevole. La nostra solida partnership con Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited, sia per Bhopal che per Indore, esemplifica il nostro impegno nel rispondere alle esigenze economiche e sociali dei centri urbani e nel sostenere la rapida crescita della mobilità urbana in India.

Progettati e prodotti in India, i treni della metropolitana Alstom per Bhopal e Indore offrono le tecnologie più recenti combinate con componenti collaudati e affidabili. Progettati secondo criteri ecosostenibili, questi convogli rappresentano un’alternativa sostenibile per la mobilità urbana. Le sostanze pericolose sono state meticolosamente eliminate, garantendo un ambiente più sano per tutti i passeggeri. I convogli sono azionati da sistemi di climatizzazione e trazione a basso consumo energetico con frenata rigenerativa. Soluzioni di illuminazione intelligenti e illuminazione ambientale contribuiscono ulteriormente al risparmio energetico. Il sistema integrato di controllo e gestione dei treni (TCMS) vanta un sistema di ispezione automatica dei binari per una trasmissione dati impeccabile e ad alta velocità. La sicurezza dei passeggeri è fondamentale, con videosorveglianza a circuito chiuso continua, canali di comunicazione diretti con l’operatore e il centro di controllo per le emergenze e funzioni di videosorveglianza intelligenti come l’identificazione di oggetti incustoditi e il rilevamento di treni vuoti. Inoltre, queste metropolitane rappresentano un mezzo di trasporto realmente inclusivo, con spazi dedicati alle sedie a rotelle che garantiscono l’accessibilità ai passeggeri con mobilità ridotta.

I treni della metropolitana Movia per Bhopal fanno parte delle soluzioni metropolitane Metropolis di Alstom, leader di mercato, progettate per far respirare le città da oltre 60 anni. Oltre 80 clienti in tutto il mondo gestiscono le metropolitane prodotte da Alstom, tra cui città globali come Londra, Delhi, Stoccolma e Singapore.

