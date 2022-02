Toti a Telenord: "Non mi candiderò alle politiche. Pronto a un terzo mandato in Regione"

di Redazione

"Il grande centro? Se resta il bipolarismo il mio compito è allargare la coalizione a sinistra. Saremo al fianco di Marco Bucci, condivido in toto la sua visione di città".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è stato ospite stasera della trasmissione "Tiro Incrociato" su Telenord.

Intervistato da Giampiero Timossi e Matteo Angeli ha affrontato tanti argomenti dalla guerra Russia-Ucraina, alle prossime elezioni amministrative, passando per il grande centro e quel centrodestra oggi un pò frammentato.

"Tutti pensano che io l'anno prossimo mi candiderò alle politiche, ma non lo farò. Le guarderò, darò il mio contributo da cittadino andando a votare e appoggiando i candidati migliori come politico, ma resterò inchiodato alla mia sedia in Regione Liguria, pronto anche per un terzo mandato se non avessi portato a termine tutto il programma".

E poi sul grande centro. "Se resta il bipolarismo - ha concluso - il mio compito è allargare la coalizione a sinistra". E per quanto riguarda il vertice di centrodestra Toti e' sicuro: "Se non mi invitano non mi sento vincolato, ognuno fa le sue scelte. Io sono sempre stato coerente con i miei elettori."

E iinfine sulle prossime amministrative di Genova. "Saremo al fianco di Marco Bucci, condivido in toto ciò che ha fatto e la sua visione di città".