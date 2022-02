Covid, Toti: "Calo dei casi passo avanti verso la fine della quarta ondata"

di Redazione

"Speriamo che possa segnare la definitiva ripartenza della Liguria e del Paese. Due anni dopo il caso di Alassio, abbiamo messo all'angolo la pandemia"

"Nell'ultima settimana i nuovi casi in Liguria sono diminuiti del 23,3% rispetto ai sette giorni precedenti, meglio della media nazionale che si attesta al 20,6%. Dati che ci permettono di compiere un ulteriore passo avanti verso la fine di questa quarta ondata e di avvicinarci a un periodo che speriamo possa segnare la definitiva ripartenza della Liguria e di tutto il Paese. La Liguria sarà ancora in zona gialla anche la prossima settimana ma abbiamo sfiorato la zona bianca grazie alla drastica diminuzione dei ricoverati in terapia intensiva".

Così il governatore e assessore alla sanità Giovanni Toti commenta i dati quotidiani sulla pandemia da Covid19 in Liguria. "Intanto prosegue anche la campagna vaccinale, con particolare attenzione alle terze e alle prime dosi nella fascia tra i 5 e gli 11 anni - ha aggiunto Toti -. Le dosi booster sono state somministrate all'83,11% mentre i vaccinati tra i 5 e gli 11 anni sono il 29 %. Dalla prima settimana di marzo saranno disponibili anche le prime 25.600 dosi di Novavax, il nuovo vaccino che speriamo possa convincere anche gli scettici. Chi quindi deve ancora fare la prima dose potrà scegliere se ricevere un vaccino a mRna o proteico. Dovrà comunque essere effettuata la prenotazione su prenotavaccino.regione.liguria.it".

"Un ritorno alla normalità, con la vaccinazione ad una platea più ampia possibile di persone, sarebbe la chiusura di un cerchio che ha portato, in questi due anni, difficoltà e sofferenza - ha concluso Toti -. Il 25 febbraio 2020 ad Alassio venne individuato il primo caso di persona positiva al Coronavirus. I test effettuati rilevarono la presenza del virus in una donna di 79 anni che si trovava in albergo insieme a una comitiva di turisti. La turista, trasportata all'Ospedale San Martino, dopo 16 giorni dalla sua positività venne dimessa e tornò a casa. Da quella data siamo riusciti a mettere all'angolo la pandemia e grazie alla scienza siamo riusciti a tutelare la nostra salute, la nostra economia e la nostra socialità".