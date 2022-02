di Redazione

Le conseguenze attese e inattese della crisi pandemica da due anni dall’inizio alla VI edizione Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry

A due anni esatti dal primo lockdown in Italia Shipping Forwarding&Logistics meet Industry esamina alcuni dei cambiamenti portati dalla pandemia al settore industriale e logistico cercando di capire se alcuni fenomeni rappresentano una transizione o un cambiamento strutturale. Appuntamento il 9 marzo presso il Centro Congressi Assolombarda con la sessione Il long-covid economico, tra inflazione industriale, scarsità e congestione.

La IV edizione di Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry si tiene a due anni esatti dal primo lockdown in Italia, che può essere considerato l’avvio della pandemia nel nostro Paese. Ventiquattro mesi dopo la crisi, con le sue ondate e l’asimmetria degli effetti, segna chiaramente una discontinuità nello sviluppo economico mondiale e italiano. Molti si sono esercitati a immaginare le conseguenze sull’economia e sulla logistica. Alcune previsioni come l’aumento delle consegne a domicilio anche dopo la fase acuta si sono avverate. Altre, come l’aumento dell’automazione, stanno avvenendo lentamente anche se per motivazioni diverse da quelle prospettate. Non si tratta di ridurre l’interazione delle persone, ma di tentare di sostituire la manodopera che non si trova.

Altro fatto imprevisto è la crisi di fornitura nelle supply chain, con conseguenze scarsità di prodotti e aumento dei prezzi. In altri casi la crisi pandemica ha portato all’esplosione di settori da tempo instabili come il sistema mondiale dello shipping. Quali di questi fenomeni resteranno anche nel medio periodo, passando da un long-covid economico ad un cambiamento strutturale, è tema dibattuto. Nella sessione dedicata interverranno esperti ed esponenti degli attori principali dell’economia produttiva e della logistica, che affronteranno alcuni dei temi chiave. Si parlerà di noli e congestioni marittime con Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy Department, SRM, aumento del costo dell’energia con Roberto Bianchini, Partner, REF Ricerche, effetti a breve e medio termine della crisi pandemica sull’economia italiana con Ciro Rapacciuolo, Senior Economist, Centro Studi Confindustria, backshoring e reshoring con Francesco Stefanelli, M&A Professional, Deloitte M&A US e Luciano Fratocchi, Docente, Università degli Studi dell’Aquila. E ancora, di andamento dello shipping non-containerizzato, scarsità di componenti elettronici e di carta di qualità ma anche da imballo. Verranno proposte alcune possibili soluzioni prospettiche, da parte tra gli altri di Alfredo Scalisi, Executive Director di Contship Italia, Vitantonio Altobello, Segretario Generale di AIRI (la ricerca industriale italiana), Roberto Alberti, Coordinatore della Commissione Internazionalizzazione di Confetra, Luca Sisto, Direttore Generale di Confitarma e Marco Mastropasqua, Senior Counsel di BonelliErede.

Una conferenza e dei contenuti che nel loro insieme propongono una visione complessiva dando la voce ai protagonisti sul campo, inedita forse per l’Italia. Un approccio questo tradizionale per Shipping, Forwarding & Logistics meet Industry, l’appuntamento annuale dedicato all’incontro tra il mondo della logistica, delle spedizioni, dei trasporti, e il mondo dell’economia produttiva italiana. L’evento è promosso da Confetra, ALSEA e The International Propeller Clubs, ed è in programma il 9, 10 e 11 marzo presso il Centro Conferenze di Assolombarda da cui verrà anche trasmesso in live streaming.