Conclusi i lavori della Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi a Bologna

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di via Ugo Bassi a Bologna, un passaggio fondamentale per la Linea Rossa del tram. A partire dal 14 aprile, la via sarà riaperta al pubblico con pavimentazione restaurata e nuovi sottoservizi, mentre il traffico sarà limitato.

Riqualificazione – I lavori sulla Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi sono giunti al termine, portando con sé una completa riqualificazione della strada. Le pavimentazioni in basoli sono state restaurate e solcate dai binari del tram, mentre sotto il piano stradale sono state posate le nuove reti per i sottoservizi, inclusi acqua, gas, luce e reti digitali. La zona, dal prossimo lunedì, sarà percorribile solo da pedoni e biciclette, mentre il traffico privato dovrà attendere fino al 23 aprile per la completa carrabilità.

Cantiere complesso – Questo intervento, il primo nel centro storico di Bologna, è stato gestito con attenzione per ridurre al minimo i disagi ai residenti e alle attività commerciali. La cantierizzazione ha iniziato a giugno 2024 e si è conclusa con successo, portando significativi miglioramenti alla viabilità cittadina.

Prossimi passi – Con la fine dei lavori in via Ugo Bassi, il progetto del tram prosegue con il cantiere in via San Felice, tra via Riva di Reno e via dell’Abbadia. Dal 23 aprile, gli autobus torneranno a percorrere via Ugo Bassi, mentre inizieranno le modifiche alla viabilità in via San Felice e un tratto di via Indipendenza.

