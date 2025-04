Ferrovie, USA ed Egitto firmano contratti da 235 milioni di dollari per modernizzare infrastruttura ferroviaria egiziana

Progress Rail, azienda statunitense di proprietà di Caterpillar Inc., ha firmato tre contratti a lungo termine con le Ferrovie Nazionali Egiziane (ENR) per modernizzare 100 locomotive AA22T e fornire servizi tecnici e supporto per i ricambi. Questi accordi, che coprono un totale di 141 locomotive per un massimo di 15 anni, miglioreranno notevolmente la disponibilità di locomotive per ENR e forniranno ulteriore capacità alla rete ferroviaria.

I contratti sono stati firmati al Cairo il 9 aprile dal Presidente di ENR, Mohamed Abdel Aziz Amer, e dal Vicepresidente Esecutivo per le Locomotive di Progress Rail, Jack Zhang, alla presenza di Kamel Al Wazir, Vice Primo Ministro per lo Sviluppo Industriale e Ministro dell’Industria e dei Trasporti.

“Questo programma di modernizzazione delle locomotive estenderà la vita utile dei beni esistenti fino a 20 anni, aggiornando al contempo il sistema di controllo e il motore per ottenere significativi risparmi di carburante e ridurre le emissioni di gas serra”, ha commentato Zhang. “Inoltre, questo progetto rafforzerà ulteriormente la nostra lunga collaborazione con ENR per supportare le esigenze del Paese in termini di miglioramento della capacità di trasporto, nonché di aumento delle opportunità di lavoro, ricevendo al contempo le tecnologie e i componenti più recenti dagli Stati Uniti”.

ENR dispone della più ampia rete di trasporto della regione per il trasporto di passeggeri e merci. In qualità di fornitore globale con ottime performance in Medio Oriente, Progress Rail produce locomotive EMD® progettate per operare in condizioni estreme con supporto continuo a livello nazionale. Fin dai primi anni ’50, Progress Rail ha alimentato o fornito la maggior parte dell’attuale flotta operativa di ENR e prevede di rafforzare ulteriormente tale impegno con l’annuncio odierno. Grazie al supporto tecnico e progettuale fornito da Progress Rail in questi contratti, la forza lavoro di ENR amplierà le proprie capacità e sarà attrezzata per la manutenzione efficiente delle locomotive anche in futuro.

Una locomotiva modernizzata contiene componenti moderni e critici e tecnologie avanzate assemblate in una locomotiva esistente. Il riutilizzo della cassa e del telaio dei carrelli offre un risparmio immediato sui costi rispetto all’acquisto di una nuova locomotiva, garantendo al contempo funzionalità analoghe

