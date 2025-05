Toscano attacca il sistema universitario, “Serve un piano per i precari”

Francesco Toscano, candidato sindaco di Genova per Democrazia Sovrana e Popolare, interviene duramente sulla condizione dei precari universitari e dei ricercatori, definendola “una vergogna di Stato” e chiedendo una “svolta politica e culturale” a livello locale e nazionale.

Sistema universitario – Secondo Toscano, l’università italiana è “al collasso” e dominata dalla precarietà. I numeri forniti dal candidato sono netti: oltre il 90% dei ricercatori non verrà stabilizzato, mentre l’età media per ottenere il primo contratto a tempo indeterminato supera i 40 anni. Solo il 4-5% degli assegni di ricerca si traduce in un impiego strutturato.

Finanziamenti pubblici – Toscano critica il livello attuale di spesa pubblica per istruzione e ricerca, giudicato insufficiente e sacrificato “in nome del riarmo e degli investimenti militari”, a scapito di “sanità, scuola e cultura”. Chiede un aumento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di almeno il 30% nei prossimi tre anni, vincolato alla stabilizzazione del personale.

Lavoro e dignità – Il candidato denuncia anche le condizioni economiche dei lavoratori esternalizzati dell’Università di Genova, con salari che, in alcuni casi, sarebbero scesi sotto i 5 euro l’ora. “Non è efficienza, è sfruttamento” afferma Toscano, che propone il blocco immediato delle esternalizzazioni e l’introduzione di contratti pubblici dignitosi.

Proposte politiche – La linea del suo partito prevede un “piano assunzionale straordinario” per stabilizzare almeno il 50% dei precari entro il 2026, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici. Toscano propone anche di superare la “logica aziendalista” nella distribuzione dei fondi per la ricerca, in favore di una programmazione pubblica e democratica.

Appello alla città – “Non possiamo più permettere che a Genova i giovani cervelli siano trattati come usa e getta”, afferma Toscano. Da qui l’appello a studenti, sindacati, associazioni e docenti a unirsi in una battaglia comune per il diritto alla stabilità lavorativa. “Solo una Genova sovrana potrà essere una Genova giusta”, conclude il candidato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.