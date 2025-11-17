Tornano le 'Giornate FAI per le scuole'

Dal 24 al 29 novembre torna in tutta Italia la manifestazione "Giornate FAI per le scuole", progetto educativo della Fondazione FAI giunto alla quattordicesima edizione. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti al patrimonio culturale italiano, promuovendone la conoscenza, il rispetto e la cura.

Protagonisti saranno gli Apprendisti Ciceroni, ragazzi appositamente formati dai volontari FAI e dai docenti, che guideranno i compagni alla scoperta di luoghi storici e culturali normalmente inaccessibili. Oltre duecento siti in tutta Italia, tra castelli, palazzi, parchi, musei e quartieri storici, apriranno le loro porte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Le visite offriranno esperienze di educazione civica, memoria storica, sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità. Tra i luoghi coinvolti figurano il Castello di Arco (TN), i Sassi di Matera, il quartiere Maria Ausiliatrice di Alcamo (TP), il Museo Falcone-Borsellino di Palermo e l’Istituto Zooprofilattico di Portici.

L’iniziativa permette agli studenti di diventare cittadini attivi e consapevoli, testimoni e promotori del patrimonio culturale e ambientale italiano, trasformando la scoperta in partecipazione e passione per la conoscenza.

