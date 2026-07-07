Torna il caldo a Genova: giovedì sarà di nuovo bollino giallo per ondate di calore

Dopo una tregua di tre giorni, il caldo tornerà a farsi sentire sulla città di Genova: il Ministero della Salute ha infatti emesso l'avviso di bollino giallo per ondate di calore per il capoluogo della Liguria, nella giornata di giovedì 9 luglio.

Sono previste temperature massime fino a 28 gradi nel corso della giornata, ma le percepite potranno raggiungere e superare i 33 gradi.

Le previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Consigli vari

La Protezione civile del Comune di Genova raccomanda di "osservare regole utili a prevenire i rischi. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi."

Rischio incendi boschivi

Da sabato 4 luglio vige inoltre lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Per tutta la durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi è vietato su tutto il territorio regionale:

accendere qualsiasi tipo di fuoco in prossimità dei boschi per l’abbruciamento di materiale vegetale

far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace

fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio

Per i trasgressori sono previste, ai termini di legge, sanzioni amministrative pecuniarie e penali.

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