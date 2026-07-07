Serravalle Designer Outlet: tornano i Kids Summer Events per un’estate dedicata alle famiglie

Otto appuntamenti gratuiti tra laboratori, giochi e attività creative animeranno la Play Land di Serravalle Designer Outlet per tutta l’estate. Dal 11 luglio al 5 settembre, ogni sabato i bambini potranno partecipare a iniziative pensate per stimolare fantasia, manualità, movimento e socialità.

Il programma dei Kids Summer Events nasce con l’obiettivo di offrire alle famiglie un’esperienza ancora più completa durante la visita al Centro e, allo stesso tempo, valorizzare il contributo delle associazioni del territorio coinvolte nel progetto.

Ogni appuntamento avrà un tema diverso: dai laboratori di costruzione alle attività motorie, dai giochi di gruppo agli incontri dedicati agli animali e alla natura. Ad aprire il calendario sarà Gli Animattori, con baby dance e animazione, seguiti da Piemonte Bricks, Iride Eventi, La Tavola Rotonda, La Bellaria, Animatamente, MoviMente e Jim Pet.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e si svolgeranno nella Play Land durante gli orari di apertura del Centro.

L’iniziativa rientra nel percorso di Serravalle Designer Outlet per diventare sempre più family-friendly. Oltre agli spazi dedicati ai bambini, il Centro mette a disposizione servizi come noleggio passeggini, nursery attrezzate, aree gioco, spazi relax e il Flora’s Baby Park con personale qualificato.

Il calendario degli appuntamenti:

11 luglio – Gli Animattori

18 luglio – Piemonte Bricks

25 luglio – Iride Eventi

1 agosto – La Tavola Rotonda

8 agosto – La Bellaria

22 agosto – Animatamente

29 agosto – MoviMente

5 settembre – Jim Pet

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