Tonno in scatola, il mercato torna a crescere: qualità e sostenibilità trainano la ripresa

Dopo due anni segnati dall’aumento dei costi e dal calo del potere d’acquisto delle famiglie, il settore italiano delle conserve ittiche torna a mostrare segnali positivi. Nel 2025 la produzione e i consumi interni sono ripresi, sostenuti dalla crescente attenzione dei consumatori verso prodotti di qualità e realizzati secondo criteri di sostenibilità.

Secondo Ancit, l’Associazione nazionale conserve ittiche, il comparto ha superato i 2 miliardi di euro di valore, registrando una crescita del 2,15% rispetto al 2024. Il tonno si conferma il principale protagonista del mercato con un fatturato di 1,68 miliardi di euro (+2%), una produzione nazionale di oltre 72 mila tonnellate e consumi pro capite in lieve aumento.

A favorire la ripresa è stato il rallentamento della corsa dei costi delle materie prime, dopo gli aumenti legati all’energia, agli imballaggi e agli oli. Tuttavia, permane un clima di forte incertezza internazionale che continua a incidere sui costi logistici e sulle forniture.

«Il 2025 ha rappresentato una boccata d’ossigeno per il settore, ma le tensioni geopolitiche e l’aumento dei noli mantengono alta la preoccupazione», ha dichiarato il presidente di Ancit, Giovanni Battista Valsecchi.

In questo contesto, le aziende italiane puntano sempre più su qualità, innovazione e sostenibilità per rafforzare la propria competitività sui mercati internazionali. Proprio con questo obiettivo Ancit ha promosso il Manifesto di Sostenibilità dell’industria ittica europea, elaborato da Seafood Europe.

Il documento individua cinque priorità strategiche: innovazione, tutela dell’ambiente e dei lavoratori, sicurezza, responsabilità e promozione di una corretta alimentazione. Il Manifesto vuole essere sia uno strumento di dialogo con le istituzioni sia una guida operativa per gli operatori della filiera, nella convinzione che la sostenibilità rappresenti un investimento essenziale per il futuro del settore.

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