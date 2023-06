The Ocean Race, Toti e Bucci ricevono all'Aia la bandiera in vista del Grand Finale a Genova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il passaggio della bandiera e la partenza della flotta. Il lungo giro del mondo di The Ocean Race sta per arrivare al “Grand Finale”. Genova è pronta ad ospitare lo storico arrivo della regata più sfidante al mondo che compie 50 anni e per la prima volta approda in Italia. La visita del Sindaco di Genova, Marco Bucci, si è aperta con l’incontro con il Sindaco dell’Aia, Jan van Zanen che ha firmato, alla presenza del ceo di The Ocean Race, Richard Brisius, l’adesione ai principi della prima bozza di Carta dei diritti degli Oceani che sarà scritta proprio a Genova, al termine dell’Ocean Summit del prossimo 27 giugno.

“E’ un momento importante – sottolinea Marco Bucci – che suggella l’impegno dell’Aia e di Genova nella sfida per la protezione degli oceani. Vorremmo che tutti facessero qualcosa per il rispetto degli oceani che fanno parte della nostra vita. Oggi ribadiamo il nostro impegno affinché tutti rispettino l'oceano in futuro”.

“E’ davvero un onore per me essere qui al fianco del Sindaco Bucci – conferma Jan van Zanen – a firmare questi principi a cui aderiamo con convinzione. Spero saremo di ispirazioni per numerosi altri paesi. Sono molto orgoglioso di ospitare per la terza volta The Ocean Race. Per noi è stata una scommessa vinta e ono sicuro sarà un volano prezioso anche per Genova e per la sua promozione nel mondo”.

Il Sindaco di Genova è stato affiancato anche dall’ambasciatore d’Italia in Olanda, Giorgio Novello. Hanno ricevuto dalle autorità olandesi la bandiera ufficiale di The Ocean Race aprendo l’ultimo conto alla rovescia verso lo storico “Grand Finale”. A Genova fervono i preparativi per l’apertura ufficiale dell’Ocean Live Park nel nuovo Waterfront di Levante, fissato per sabato 24 giugno (ore 10).

“Genova ha fatto centro”, sottolinea Giorgio Novello. “Ho vissuto giorni straordinari rendendomi conto che tra Genova e i Paesi Bassi c’è grande affinità fatta di apertura al mondo, di mare inteso come mezzo di comunicazione e attenzione all’ambiente. E ancora vita sostenibile, ricerca, tecnologia. Sto raccogliendo idee che trasformeremo in pratica e sono davvero colpito del grande lavoro che il Sindaco Bucci e la sua squadra hanno portato avanti con il Genova Process”.

“Pochi giorni ci separano da un momento davvero straordinario”, evidenzia Marco Bucci. “Genova sarà capitale mondiale della vela e ambita meta turistica con un cartellone di eventi e attività da record. Ospitare la tappa finale di The Ocean Race è un’incredibile opportunità di promozione, una straordinaria occasione per portare ovunque il nome della nostra città. Centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo seguiranno questo grande finale. Anche qui all’Aia che ha ospitato il Grand Finale quattro anni fa abbiamo avuto conferma di quanto sia prezioso in modo trasversale questo progetto”.

La delegazione genovese ha incontrato le massime autorità locali, poi il saluto e la foto con i membri del Team Genova proprio davanti al Pavilion di Genova che in tutte le tappe di The Ocean Race è stato un importante punto di incontro e di promozione delle eccellenze genovesi, liguri e italiane. Una di queste è senza dubbio il Salone Nautico che è stato oggetto di un incontro a cui ha partecipato Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi e Progetti Confindustria Nautica.

“È stato davvero emozionante vedere la flotta della più famosa regata velica intorno al mondo partire dall’Aia in direzione di Genova per il suo Grand Finale”, spiega il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Siamo orgogliosi che la nostra regione sia stata scelta per il suo primo, storico debutto in Italia: sarà una vetrina eccezionale per la nostra terra e l’occasione per promuovere le nostre eccellenze ad una platea di oltre 2 milioni e mezzo di persone, oltre alle migliaia di turisti che arriveranno per assistere a quest’impresa sportiva senza precedenti. Il valore di The Ocean Race per Genova, oltre al grande prestigio che porta con sé, è anche quello di regalare una visibilità mondiale alla Liguria a Genova. Questo evento senza precedenti si svolge sulla rotta di avvicinamento al prossimo Salone Nautico Internazionale: questo territorio conferma così il proprio indissolubile legame con il mare, risorsa preziosa e elemento fondamentale della nostra economia”.

Al centro dell’incontro nel Pavilion di Genova la presentazione del Salone Nautico 2023. "L'appuntamento odierno è un’occasione unica per presentare al pubblico mondiale dell'Ocean Race la 63° edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova”, spiega Stefano Pagani Isnardi. “E’ un Salone che si evolve ed è pronto ad accogliere dal 21 al 26 settembre le più importanti novità del settore in un layout espositivo che coniuga design e sostenibilità, grazie alla realizzazione del progetto del nuovo Waterfront di Levante disegnato dall’architetto Renzo Piano”.

Ieri si è tenuta anche l’ultima tappa del campionato mondiale del pesto, vinta da Juliette Durand, rancese trapiantata ad Eindhoven. Si completa così la rosa dei candidati che saranno protagonisti a Genova il 2 luglio per la grande finale. L’eccellenza enogastronomica genovese e ligure è stata protagonista anche nella serata organizzata dall’Ambasciata Italiana in Olanda insieme a Camera di Commercio di Genova e Genova Liguria Gourmet. In tavola coni fritti di Sottoripa, Focaccia col formaggio di Recco, trofie al pesto di mortaio, cima alla genovese con marò di fave e buffet di torte salate liguri, finger food con gamberoni di Santa Margherita Ligure e dolci assortiti tra cui Camogliesi al rum, canestrelli di Torriglia, amaretti di Voltaggio con i vini dell’eccellenza ligure Vermentino, Pigato e Rossese oltre a Moscato Portofino e Spumante della Valpolcevera.

Cresce l’attesa per il “Grand Finale” di The Ocean Race. Dal 24 giugno al 2 luglio il Waterfront di Levante si trasformerà nell’Ocean Live Park, il villaggio dove sarà possibile vivere tante esperienze tra vela e altri sport, innovazione, sostenibilità e intrattenimento. Il Villaggio aprirà i battenti Sabato 24 giugno. Sarà aperto tutti i giorni fino al 2 luglio dalle 10 fino alle 20 (in alcune serate fino alle 22). Le barche protagoniste della regata più dura al mondo potranno essere ammirate, così come alcune “Legends” che hanno partecipato alle passate edizioni di questi 50 anni di regate oceaniche con i nomi illustri della vela internazionale. Da non perdere una visita alla nave scuola “Palinuro” della Marina Militare italiana e le numerose esperienze nei “villaggi” della vela, dell’innovazione, della sostenibilità. L’ingresso all’Ocean Live Park sarà gratuito e il programma, in costante aggiornamento su www.theoceanracegenova.com, è davvero ricchissimo.

L’arrivo delle barche delle flotte Imoca e VO65 è previsto per domenica 25 giugno con la festa di inaugurazione di “Genova The Grand Finale” fissata per le ore 16:30 con la presenza della banda della Marina Militare italiana. Il 27 giugno lo specchio acqueo di Genova si animerà grazie alla “Regata delle Legends”. Magia che si ripeterà in occasione delle due regate “Pro-Am” fissate per il 28 e 29 giugno. Sabato 1 luglio ci sarà la regata costiera “In Port Race”.

Due sono gli straordinari eventi internazionali legati alla sostenibilità. Lunedì 26 giugno appuntamento con la Mission Charter “Restore our Ocean and Waters by 2030” mentre Martedì 27 giugno i maggiori esperti internazionali si ritroveranno per l’ultimo Ocean Summit firmato The Ocean Race e Genova Process.

Il palco dell’Ocean Live Park, sotto la tensostruttura, sarà il cuore dell’animazione con numerosi concerti, spettacoli, dimostrazioni, incontri, premiazioni ed esibizioni. Domenica 2 luglio ci sarà anche la finale del Campionato Mondiale del Pesto.

Nel video l'intervista al sindaco di Genova Marco Bucci e all'ambasciatore italiano in Olanda Giorgio Novello.