'Testalavista', attivo il nuovo sito per prevenire la maculopatia: test online per una prima diagnosi

La collaborazione fra Regione Liguria e il 'Comitato Macula' danno origine a un nuovo sito Internet con l'obiettivo di promuovere la prevenzione in ambito di malattie degli occhi.

Cos'è - L’idea del “Comitato Macula”, ente del Terzo Settore che dà voce a chi è affetto da maculopatia, è quella di realizzare un sito internet “www.testalavista.it”, utilizzato dalle aziende ma che in passato era già stato esteso grazie a Regione Liguria e al Comune a tutti i liguri. Sul sito si trovano test che possono far capire al cittadino l’eventuale insorgenza di una maculopatia. Si tratta di test semplici, veloci ma che possono essere di grande aiuto per verificare l’eventuale insorgenza della malattia. Un metodo di diagnosi che, se necessario, piò portare ad essere sottoposti all'esame OCT, di fatto una TAC dell'occhio senza i raggi X che in meno di 5 minuti è in grado di controllare lo stato della retina. Nel sito www.testalavista.it sono anche presenti indicazioni in merito al diabete alle sue complicanze e viene suggerito al cittadino di monitorare un parametro quale l'emoglobina glicata. Questa a differenza della glicemia riesce a dare una valutazione oltre i tre mesi, e quindi risulta più affidabile nell'indicare un eventuale scompenso metabolico. La prima azienda che partirà con i test on line sarà Liguria Digitale, per poi essere estesi ad Esaote.

Patologie - La maculopatia è una malattia subdola e silente, ed è tra le patologie che possono essere maggiormente contrastate grazie agli screening. Si tratta di una patologia che colpisce le persone che superano i 55 ann,i ed è la prima causa di ipovisione nel mondo.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti nell’ambito della prevenzione - spiega l’assessore regionale alla Sanità Massino Nicolò - che questa volta, grazie al Comitato Macula, utilizzerà il mondo del lavoro per intercettare un importante numero di persone. L’obiettivo, come già accaduto in passato, è quello di estendere il test presente sul sito a tutti i liguri. Regione Liguria continua quindi a sostenere le campagne di prevenzione per ridurre i rischi per la salute, in questo caso la salute dell’occhio”.

“Liguria Digitale è la prima azienda sul territorio a partecipare a questa importante iniziativa - commenta Enrico Castanini, Direttore Generale di Liguria Digitale -. Le nuove tecnologie ci permettono di eseguire questo test comodamente dalla scrivania, risparmiando tempo e spostamenti e allo stesso tempo preservando la salute dei lavoratori. La nostra è un’azienda con un’età media bassa, la metà dei lavoratori ha meno di cinquant’anni, ma la prevenzione non ha età, soprattutto se la possiamo espletare con un semplice clic”.

