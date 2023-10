Terzo Valico, Rixi: "Almeno una canna aperta nel 2026"

"Il cantiere del Terzo Valico è il simbolo del Paese, se il Paese non chiude il Terzo Valico nel '26, non è il governo o qualcuno che ci rimette qualcosa, è il sistema Paese". Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture non ha dubbi sulla fine dei lavori per il collegamento ferroviario tra Genova e Tortona all'interno del corridoio Reno-Alpi.

"Per il '26 prevedo il transito dei treni probabilmente su una canna sola, come avvenuto ad esempio in Svizzera - ha aggiunto Rixi-, visto che il problema è legato a problemi geologici sorti durante i lavori. Ma devono cambiare, e l'abbiamo già previsto a luglio scorso, i metodi di lavorazione. Nel senso che normalmente si scava e poi si fa l'andamento ferroviario. Ciò costa di meno. Invece sul Terzo Valico si manterrà un andamento ferroviario mentre si scava per ridurre di due anni i tempi".

"La scommessa deve essere di tutti - ha aggiunto Rixi -, anche le aziende si giocano la faccia su opere di questo livello. Così come se la gioca il viceministro quando va a parlare in giro".

"Il Terzo Valico - ha concluso Rixi -è un elemento che contraddistinguerà la credibilità del Paese. Parliamo di un'opera nata ormai da decenni che deve avere un termine, altrimenti sarà difficilissimo far credere ai cittadini che siamo in grado di fare altre cose".