Terna presenta gli esiti della consultazione sul nuovo elettrodotto “Milano–Montalto”

Terna illustrerà il 26 novembre le analisi e i riscontri alle osservazioni raccolte durante la Consultazione Pubblica sul nuovo elettrodotto “Milano–Montalto”, il collegamento energetico che unirà Lazio e Lombardia attraverso circa 500 km di infrastruttura ad alta capacità.

Il progetto, guidato dalla società presieduta da Giuseppina Di Foggia (nella foto), prevede nuovi cavi sottomarini tra Montalto di Castro e Avenza e una dorsale terrestre ottenuta tramite l’ammodernamento e la riconversione in corrente continua delle linee esistenti tra Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Con una potenza di 2.000 MW, l’opera ottimizzerà i flussi energetici tra Centro e Nord Italia, favorendo l’integrazione delle rinnovabili e riducendo il consumo di nuovo suolo.

Il collegamento rientra nel progetto Hypergrid, la futura dorsale HVDC nazionale pensata per rendere la rete più stabile, robusta e sostenibile.

L’incontro del 26 novembre, in modalità digitale dalle 18.00, presenterà nel dettaglio le analisi condotte da Terna sulle oltre 500 osservazioni raccolte nei 120 giorni di consultazione: 68 incontri complessivi, con oltre 500 partecipanti e 242 contributi arrivati tramite gli appuntamenti “Terna Incontra”, che per la prima volta hanno sperimentato un nuovo format digitale.

