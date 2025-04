Termovalorizzatore, Beghin (M5S): "È uno strumento vecchio, serve prevenzione rispetto alla produzione dei rifiuti"

"Sul termovalorizzatore abbiamo una posizione molto chiara: non è la soluzione a Genova, in Liguria o in generale. Sono strumenti vecchi, del passato. Serve una prevenzione rispetto alla produzione di rifiuti". Così la capolista del Movimento 5 Stelle nella corsa alle Comunali Tiziana Beghin si è inserita nel dibattito sul tema del termovalorizzatore, che ha segnato la giornata di campagna elettorale.

La polemica - Ad accendere lo scontro è stato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, per cui la la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis evita di parlare della possibilità di un termovalorizzatore a Scarpino per non contrariare il Movimento. La risposta di Salis non si è fatta attendere: "La differenziata a Genova è al 51%, è la città più arretrata del Nord Italia. La differenziata è un modo per abbattere la Tari, se ci fosse stato un programma di raccolta in questi anni avrebbe influito non solo sulla raccolta differenziata. Piciocchi e Bucci stanno usando delle parole offensive e denigratorie che sono ridicole per una campagna elettorale. Voglio dire al presidente Bucci, che usa sempre questi toni sfidanti un po’ da bulletto, che anche il suo candidato sindaco non parla di termovalorizzatore a Scarpino, anche lui ha paura dei Cinque Stelle?". A quel punto è arrivata la controrisposta di Bucci, che ha accusato il centrosinistra per i debiti accumulati da Amiu nelle gestioni precedenti e ha chiosato: "M gli argomenti che non li affronti. Io mi aspetto che un sindaco ligure mi dica dove lo vuole fare, altrimenti dovremmo decidere noi entro la fine dell’anno". Il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi però ha sottolineato che "il sito di Scarpino non ha le caratteristiche tecniche per ospitarlo" ma ha aggiunto che "dobbiamo seguire il percorso avviato dalla Regione se vogliamo abbattere la Tari la soluzione è il termovalorizzatore su cui so che a sinistra sono estremamente divisi. È inutile che pensino di ridurre la Tari come strumenti di economia circolare e la differenziata. È necessario che Amiu possa beneficiare di questo impianto". Beghin ha evidenziato la differenza di vedute tra Bucci e Piciocchi: "Che si mettessero d’accordo perché uno dice di sì e uno di no".

Lista - Messe da parte le polemiche, il Movimento si è ritrovato per presentare ai cittadini la lista per le comunali. "Credo faremo un buon risultato, abbiamo una buona tradizione a Genova" dichiara il parlamentare del Movimento Roberto Traversi, che ammette: "Beghin vicesindaca ci piacerebbe ma non partecipiamo al giochino di indicare il vicesindaco. La sindaca, che abbiamo sempre appoggiato, ha il diritto di dire la sua".

