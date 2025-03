Tennistavolo, Andrea Puppo primo ligure a diventare numero 1 d'Italia

Andrea Puppo è il primo ligure a diventare il numero 1 della classifica italiana di tennistavolo. Da oggi, infatti, il giocatore di 22 anni è in testa alla graduatoria nazionale assoluta. A regalargli il primato una stagione fino a ora da incorniciare, con un filotto di vittorie inanellate nel campionato di Serie A1 con la maglia del TT Sassari, a cui ha già garantito, insieme i suoi compagni, la certezza dell’accesso ai play-off scudetto. Ma anche il recente trionfo nel Campionato Italiano Under 21, bissato anche in doppio. Per Puppo si è trattato del quinto titolo in singolare a livello giovanile.

Cresciuto nelle file del TT Genova, allenato da Alessandro Quaglia, come il fratello Enrico, anch’egli atleta di alto livello. Andrea Puppo si è da subito messo in mostra con grandi risultati a livello internazionale, con un argento e un bronzo all’Eurominichamps del 2014 e 2015, un vero e proprio campionato europeo per giovanissimi. Dopo un’interminabile serie di podi nei maggiori tornei giovani, nel 2018, si è laureato Campione Europeo Cadet di doppio misto a Cluji-Napoca, in Romania, insieme alla russa Arina Slautina e, sempre in quell’anno, ha raggiunto la posizione numero 11 della classifica mondiale giovanile.

Quattro anni dopo un altro exploit, con il bronzo, ancora agli Europei, questa volta Junior, a Belgrado, con uno storico terzo posto in singolare, bissato dall’argento all’ European Youth Top 10 2022 a Tours (Fra). In Italia è stato vicecampione assoluto nel 2021 e bronzo nel 2022. Con la sua precedente squadra, l’Apuania Carrara, ha vinto i due ultimi scudetti, le due ultime Coppe Italia e la Supercoppa Italiana. Con la maglia azzurra ha disputato, da titolare, i Campionati Europei 2023 di Malmoe.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.