Telenord: tornano gli "Incontri a Palazzo", tutti gli ospiti dell'autunno 2025

Dopo il grande riscontro delle passate edizioni, torna a Genova “Incontri a Palazzo”, il format ideato e promosso da TN Events&Media che ha saputo conquistare pubblico, attenzione e partecipazione, trasformando la cultura in un’esperienza diretta, accessibile e coinvolgente.

Confermata la formula vincente che mette al centro il dialogo tra protagonisti del nostro tempo e la città, la rassegna continua a crescere e ad evolversi. Una settimana di appuntamenti che si muovono tra politica, musica, spettacolo, letteratura e comunicazione, con l’obiettivo dichiarato di restare in costante trasformazione.

“Il successo degli Incontri a Palazzo ci ha confermato che c’è una forte richiesta di ascolto, confronto e autenticità. Questo ci incoraggia ad ampliare la visione, a sperimentare e a costruire nuovi percorsi culturali, restando pionieri dell’informazione culturale, sempre pronti a cambiare per anticipare il tempo”, dichiara Massimiliano Monti, editore di Telenord e di TN Events&Media.

Gli incontri, condotti dal giornalista Massimiliano Lussana, sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite e fino a esaurimento posti.

L’edizione autunnale prenderà il via lunedì 17 novembre negli studi televisivi rinnovati di Telenord (Via XX Settembre 41/3). Alle ore 12.30, Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, sarà protagonista dell’incontro “Il mio governo”, un dialogo dedicato al futuro dei porti italiani, al ruolo della Liguria nella blue economy e alle grandi sfide infrastrutturali. L’evento è su invito.

Alle 18.30, Daniele Belotti, deputato e giornalista, presenterà il suo libro “L’onorevole mononeuronico”, un diario tagliente e ironico dal cuore del Parlamento italiano, tra stereotipi, realtà e paradossi istituzionali.

Dal giorno successivo, la rassegna proseguirà nel prestigioso Palazzo Interiano Pallavicino in Piazza Fontane Marose, aperto al pubblico per l’occasione.

Il 18 novembre, alle ore 12.30, doppio racconto sulla tradizione genovese con Franca Lai, voce della canzone popolare, e Franco Bampi, linguista e divulgatore del patrimonio culturale zeneize. “La musica in dialetto suona benissimo” sarà anche un omaggio in musica alla lingua e all’identità. Questo incontro sarà condotto da Gilberto Volpara.

Alle 18.30, Maria Teresa Ruta ripercorrerà quarant’anni di carriera televisiva tra sport, varietà, programmi per ragazzi, intrattenimento e reality, in un incontro tra ironia e memoria.

Il 19 novembre, alle ore 12.30, Daniele Raco, stand-up comedian, porterà in scena “Vi faccio ridere (e pensare)”, una riflessione satirica e agrodolce sulla società attraverso il filtro dell’umorismo. Alle 18.30, Lorenzo Flaherty, volto noto della fiction italiana, racconterà la sua esperienza tra cinema e televisione, presentando anche il laboratorio formativo “My Workshop Tour”, in programma a Genova il 29 e 30 novembre.

Il 20 novembre, alle ore 12.30, Sara De Martino, scrittrice e aiuto regista, presenterà “Fuga dal Paradiso”, romanzo di formazione ambientato nella Genova degli anni ’50, vincitore del concorso nazionale “A caccia di storie”. Presenti inoltre lo scrittore Pier Domenico Baccalario e la Presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla, per lanciare il panel di sceneggiatura dei Portofino Days - International Fiction Festival, la cui terza edizione si terrà tra il 27 e il 29 marzo 2026. Alle 18.30, Roberto Rasia dal Polo, giornalista, autore e nuovo volto di Telenord, guiderà il pubblico nell’universo del public speaking con “L’arte di condurre”, un viaggio tra voce, presenza scenica e comunicazione efficace.

Gran finale lunedì 24 novembre: alle 18.30, Roberto Parodi chiuderà la rassegna con “Ho l’influencer”, una riflessione provocatoria sulla comunicazione digitale e sulla sua esperienza da opinionista social, tra libertà di espressione e nuovi linguaggi.

La rassegna conferma così la sua vocazione a essere uno spazio di incontro vivo tra la città e le storie che la attraversano, resa possibile anche grazie al sostegno delle realtà che ne condividono lo spirito e la visione: dal patrocinio di Pallavicino&Friends al contributo del main sponsor Tauride, insieme alla collaborazione di Autobi, Comune di Genova, CFM Trasporti Eccezionali, Confindustria Nautica, I Saloni Nautici e UniSalute. Un progetto che cresce perché nasce da un’idea di cultura come incontro, ascolto e partecipazione, dentro una Genova che continua a raccontarsi e a cambiare

