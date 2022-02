Telenord festeggia 45 anni ed è pronta ad una nuova sfida

di Redazione

Vogliamo investire e proporre un’informazione che sia sempre locale e insieme globale, e capace di accogliere nuove idee, esperienze, spettatori

Questo appena iniziato non sarà un anno come tutti gli altri. È così che si annuncia il 2022 della ripartenza dopo la resistenza, della volontà di tutti di tornare a vivere, ritrovando insieme la voglia di socializzare, produrre e crescere. L’anno che è appena iniziato sarà speciale anche per Telenord, che vuole festeggiare con i suoi telespettatori un traguardo che ci riempie di orgoglio, i suoi primi 45 anni di trasmissioni. Siamo cresciuti con i sogni, i desideri, le difficoltà le storie di chi vive in Liguria, nelle sue città e nel suo entroterra, impegnandoci per raggiungere l’obiettivo che la nostra televisione fosse prima di tutto la vostra televisione.

Siamo cresciuti grazie allo straordinario lavoro di Paolo Lingua, il nostro direttore degli ultimi 17 anni. Paolo ha guidato con equilibrio la redazione, ha saputo sempre mettere le sue profonde conoscenze a disposizione della rete ed è stato fondamentale per far crescere la redazione. Paolo Lingua resta e resterà sempre una figura fondamentale per la famiglia di Telenord. L’anno che è appena iniziato mi ha convinto a investire anche su un nuovo direttore, chiamando Giampiero Timossi a Telenord. Insieme, grazie anche al contributo della sua esperienza, vogliamo proporre un’informazione che sia sempre locale e insieme globale, aperta e capace di accogliere nuove idee, esperienze, spettatori.

Con la nostra programmazione televisiva, gli utenti del sito www.telenord.it e i nostri social oggi raggiugiamo ogni giorno una community di oltre 200.000 donne e uomini. Vogliamo crescere ancora ed è con questo spirito che parte una nuova sfida, con l’entusiasmo di tutti, dell’Editore e della redazione. A Paolo Lingua un grazie, con sincera gratitudine. A Giampiero Timossi e alla redazione gli auguri di buon lavoro.

Si parte, con Telenord.